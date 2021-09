Cierres, incendios, mudanza, nuevos negocios y un importante premio: así ha sido el año de Dabiz Muñoz

Desde que se fuese a esquiar a los Pirineos, a la estación oscense de Formigal-Panticosa, con una enamoradísima Cristina Pedroche a primeros de marzo de 2020 hasta que ha recibido el premio The Best Chef Awards 2021 hace escasos días, la vida de Dabiz Muñoz ha estado completamente llena de altibajos. Una mitad de año inolvidable y otro de annus horribilis que ha tenido desde comentarios políticos incendiarios hasta un incendio en sí mismo.

Gracias a Miki Nadal y sus palabras en Masterchef Celebrity -así como las salidas que han tenido los cuatro, contando con la nueva pareja del cómico-, se sabe que el cocinero de 41 años ha estado enseñando al colaborador de Zapeando en los fogones antes de la grabación del programa, pero esa aparente felicidad ha contrastado con la tristeza de otros momentos como cuando hubo de echar el cierre a uno de sus locales.

Comenzó la pandemia bastante mal, pues lo peor para un chef es perder el gusto y el olfato, pero a él, tras pasar la Covid-19, no solo le ocurrió sino que tras un tiempo seguían sin volverle los dos sentidos. Durante el confinamiento, cuando peor se sentía por no poder estar en su terreno -la cocina de un restaurante- su esposa le animó a que compartiese su conocimiento a través de Instagram, siendo sus directos sobre nuevos platos que cocinar en casa (como su receta de lentejas con curry, carabineros, hierbabuena y limón) algunos de los más seguidos en nuestro país, pues no por nada tiene más de 1.200.000 followers.

Después de eso, pero aún dentro de los momentos más críticos del coronavirus, Muñoz se atrevió con GoXO, su servicio de comida a domicilio, un nuevo concepto "casero e imaginativo" en el que seguía primando, para él, la calidad, además de que funcionaba a la perfección para solventar la crisis que se acrecentaba a cada día que los clientes no podían ir a sus restaurantes.

Precisamente por ello planteó una nueva estrategia con su local estrella, DiverXO, una vez que a fines de junio se pudo abrir al público. Según el cocinero madrileño, se había sentido "indefenso y bloqueado", y de ahí la nueva forma de encarar su cocina. "La tormenta es un buen momento de bailar bajo la lluvia", escribió entonces para anunciarlo.

Pero entonces llegó agosto y con, a diferencia del refrán, él no pudo hacerlo, porque a finales del mes estival, poco antes de las 15.00h del día 22, se declaraba un incendio en el local que le ha dado sus tres estrellas Michelin y en el que afortunadamente no hubo que lamentar más que desperfectos, quemándose parte de la cocina. "Todos los comensales y trabajadores estamos bien", explicó, para luego saberse que Leticia Sabater tuvo que ser desaolajada del gimnasio en el que se encontraba y que Pedroche lo vivió bastante angustiada.

Resurgido de sus cenizas, el siguiente paso del matrimonio fue bastante comentado: se mudaban a una casa valorada en 2,5 millones de euros en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón. Al mismo tiempo, ponían su espectacular piso en el centro de Madrid -valorado en 600.000 euros y con más de 100 metros cuadrados- en alquiler, con un precio de 2.000€, montante que en mayo de este año reducían en 300€.

A partir de ahí, se le sucedían al famoso chef una serie de calamidades: primero, habían de cerrar temporalmente DiverXO. Aunque se especuló que había sido por varios casos de coronavirus, desde el restaurante explicaron que se habían "detectado algunos casos en los controles rutinarios que venimos desarrollando internamente". Además, cuando se pasó la posible cuarentena, siguieron sin abrir debido a las nuevas restricciones que se habían aprobado para la hostelería (octubre de 2020). Ello hizo que a primeros de noviembre pidiese la creación urgente de un grupo de diálogo de la hostelería y el Gobierno. "Cada cierre es una situación dramática", aseguró... Y le tocó a él.

En Londres no solo tenía que luchar contra el Covid-19, también contra el Brexit, así que StreetXo London, el restaurante que abrió en la capital británica en noviembre de 2016, desaparecía. El chef iniciaba un proceso voluntario de insolvencia y liquidación de su negocio que dejaría a 70 personas en la calle. Todo ello mientras preparaba la apertura de un nuevo local que nunca vio la luz.

Por eso sorprendió aún más cuando en diciembre, en el marco de la Gala Michelín que se celebró en Madrid, Dabiz Muñoz agradeció a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, presidenta de la Comunidad de Madrid y alcalde de la capital, por haber "cuidado mucho a los cocineros, dentro de lo posible" y que los hosteleros "pudiésemos seguir desarrollando nuestro trabajo".

Pero el año 2021 comenzó como una secuela del anterior, con más desdichas: otro incendio, en este caso a causa de un fallo en el sistema de refrigeración en la taquería mexicana Cascabel en la azotea de El Corte Inglés de Serrano, hizo que se desalojara su restaurante StreetXO, situado al lado.

En febrero, después de presentar sus donutsXO, que él mismo describía como "muy sorprendentes", anunciaba un nuevo local en Madrid para 2021, en el que actualmente se encuentra trabajando, así como planes de negocio que incluyen "independizarse de NH", dado que DiverXO se encuentra en el Eurobuilding, hotel madrileño propiedad de NH Hotel Group, desde 2014.

Desde entonces, afortunadamente para él, se han relajado los infortunios y, a cambio, casi como si fuera un mensaje que llegasen las vacunas, su figura popular apenas ha sido noticia más allá de su profesión: se hizo viral su respuesta a Ibai Llanos, la confesión de Pedroche de que ella impuso casarse con 26 años, la parodia que le dedicaron desde Pantomima Full o sus vacaciones en Asturias escalando el Pico Pienzu.

Hasta este septiembre, en el que parece que todo por lo que ha pasado ha merecido la pena por la inmensa alegría que le ha producido recibir en Ámsterdam el premio a mejor chef del mundo entregado por 'The Best Chef Awards'. Si hasta Cristina Pedroche ha hecho twerking para celebrarlo.