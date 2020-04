David Muñoz demuestra que con 12 años, y en pesetas, ya apuntaba a gran chef

Con tres estrellas michelín a sus espaldas, o mejor dicho, en sus fogones, David Muñoz puede presumir de ser uno de los cocineros más destacados de nuestro país.

El dueño de DiverXo, casado desde 2015 con la televisiva Cristina Pedroche, cuenta por millares sus seguidores en las redes sociales. A ellos les dedicó un recuerdo de la infancia que ha causado sensación.

El cocinero ha compartido una fotografía que demuestra que ya apuntaba grandes maneras como chef cuando tan solo era un niño de 12 años.

"En casi todas las entrevistas que he hecho en mi vida me han preguntado que por qué quise ser cocinero... La verdad es que no lo sé, creo que nací con el gen de cocinar desde pequeño, con 12 años allá por el año 1992 me dedicaba a hacer esto ¡con una máquina de escribir antigua!", escribe el cocinero, acompañando la foto de un menú de un restaurante imaginario.

Eso sí, también recuerda Muñoz que "los precios de la carta obviamente son en pesetas".

Una publicación que ha desatado los comentarios de sus seguidores, que resaltan su vocación y que, incluso, se fijan en cada detalle del menú: "Lo bueno es que,con 12 añitos....ya sabias que había que invitar al chupito".