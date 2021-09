La luz bate este jueves otro récord al llegar a los 188 euros por megavatio hora mientras sigue la polémica

El precio mayorista de la luz sigue rompiendo récords en España y este jueves llegará a los 188,18 euros por megavatio hora, un aumento de 16 euros en un solo día (+9%), tras los 172,78 euros de media de este miércoles.

El precio de este jueves encadena así el dato más alto de la serie histórica por segundo día consecutivo. Esta nueva cota supone, además, que en solo dos días el 'pool', que en España se usa para calcular la tarifa regulada a la que están acogidos cerca de 11 millones de usuarios y sirve de referencia para los otros 17 millones que contratan en el mercado libre, se ha encarecido una media del 23% (34,75 euros) y cuadruplica el precio que marcaba hace un año.

El precio más alto de este jueves se dará entre las 21.00 y las 22.00 horas, cuando alcanzará los 198,85 euros/MWh, mientras que el más bajo se registrará en dos franjas horarias (de 03.00 a 06.00 y de 16.00 a 18.00 horas), cuando bajará a 180 euros.

El nuevo récord se registra tras la publicación este miércoles en el BOE del real decreto-ley aprobado por el Gobierno para intentar amortiguar el impacto de la subida en la factura eléctrica. Este decreto incluye una serie de medidas que han irritado a las eléctricas y que, incluso, han llevado a la patronal del sector nuclear a amenazar con el cierre de todos los reactores.

Al respecto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó este miércoles que la rentabilidad para las eléctricas "está fuera de cuestión" pese a las medidas que ha adoptado el Gobierno, aunque algunas de ellas han visto cómo su cotización en bolsa se ha desplomado (Endesa e Iberdrola, principalmente). "Otra cosa es que hubieran preferido que esto les pasara de lado", añadió la ministra en una entrevista en RTVE.

Pedro Sánchez: "Este es un mensaje rotundo para quien quiera escucharlo: vamos a estar del lado de la ciudadanía"

Sobre el cierre de las nucleares, Ribera recordó que los propietarios de esas plantas no las pueden cerrar por sí solos, sino que deben ser autorizados y Red Eléctrica debe informar de si su cierre pone en riesgo la seguridad del suministro. Para la ministra, las fuertes críticas del sector eléctrico son una "primera reacción en caliente", porque "quizás no les guste mucho que sus beneficios se incrementen solo un poco y no tanto como han aumentado" desde que se dispararon los precios del CO2 y del gas. Y recordó que las medidas tienen "un carácter temporal asociado al tiempo que durará esta situación extraordinaria".

Por su parte, el presidente, Pedro Sánchez, insistió en que "revisar los beneficios extraordinarios" de las eléctricas es "justo" y, sobre el cierre de las nucleares, apuntó que su Gobierno "siempre" pondrá "el interés de la ciudadanía" por delante de "cualquier interés personal y cualquier presión particular". "Este es un mensaje rotundo para quien quiera escucharlo: vamos a estar del lado de la ciudadanía", zanjó.

Críticas del sector

Pero las críticas desde el sector no se detienen y este miércoles la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) pidió al Gobierno que modifique la medida que recorta los beneficios extraordinarios, ya que asegura que afectará "gravemente" a la viabilidad de las instalaciones renovables. Con la nueva norma, defiende la patronal, las instalaciones renovables afectadas tendrán que "vender a pérdidas", provocando que paralicen temporalmente su actividad o denuncien los contratos, algo que podría incrementar aún más el precio del mercado mayorista.

Según la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el 21% del parque eólico español se verá afectado negativamente. Asimismo, la patronal gasista Sedigas criticó que en las medidas del Gobierno no se rebaje la fiscalidad que afecta a los consumidores de gas y reclama un tramo similar al de la electricidad. Defiende que el gas se beneficie también de la rebaja del IVA y del impuesto especial de hidrocarburos.