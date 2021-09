El acto convocado el próximo sábado para homenajear a Henri Parot, detenido en 1990 y condenado por 39 asesinatos cuando formaba parte de la banda terrorista ETA, se celebrará. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha denegado la cancelación de la marcha que el colectivo Sare, que niega que sea un "homenaje", ha convocado para protestar contra los años que lleva Parot encarcelado. Esta no suspensión, no obstante, no es sorpresiva, pues tanto el Gobierno vasco como el Ministerio del Interior ya han alertado en decenas de ocasiones las dificultades de los tribunales para coartar derechos fundamentales como lo es el de reunión sin que se cometa una humillación a las víctimas, algo que no es fácil de probar que suceda antes de celebrarse.

Los sindicatos Jupol y Jucil habían pedido al tribunal superior vasco que suspendiera la autorización que el Gobierno de Íñigo Urkullu dado a la marcha, que tendrá lugar en el municipio de Mondragón, en Guipuzkoa. Sin embargo, el tribunal argumenta que, por una parte, no ha quedado acreditada la "urgencia" de la suspensión solicitada y, por otra, que la marcha no está sujeta al "régimen de autorización", sino al de "comunicación previa", previsto en la ley que rige el derecho de reunión. Contra el auto, muy discutido por ambas asociaciones, aún cabe recurso.

"Se va a producir una nueva humillación a todas las víctimas del terrorismo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al Estado en sí", ha lamentado Pablo Pérez, portavoz de Jupol, que ha definido como "incomprensible" que se siga "homenajeando a aquellos que se llevaron tantas vidas". Desde Jucil, su portavoz, Agustín Leal, ha afeado que "ni la Justicia ni el poder político" hayan "tenido en cuenta el dolor de las víctimas del terrorismo". "¿Qué país dejaremos a las generaciones venideras permitiendo este tipo de homenajes a viles asesinos?", se ha preguntado en declaraciones remitidas a los medios.

Por su parte, desde Sare, colectivo convocante, tildaron el pasado lunes de "rotundamente falso" que sea un "homenaje" la marcha convocada. En ella, recorrerán 31 kilómetros por los años que Parot lleva en prisión. El exmiembro de ETA fue condenado por 33 atentados cometidos entre 1978 y 1990 que causaron la muerte de 39 personas y cumplirá condena en julio de 2029. En marzo, el Ministerio del Interior aceptó su acercamiento al País Vasco.

Dificultad judicial para suspender los homenajes

Pese al enfado de los sindicatos recurrentes, la no suspensión del acto no causa sorpresa, pues para que se denieguen las autorizaciones para marchas similares, lo que supone la suspensión del derecho de reunión, se ha de acreditar que suponen una humillación a las víctimas, un extremo que es difícil de probar antes de que se produzcan. Es más, estas dificultades ya las avanzó el pasado 12 de septiembre el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, que afirmó que no contaban con "instrumentos" legales para "impedir" esa marcha.

Asimismo, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska también hablaba sobre estas trabas a la hora de aprobar las multas contra los homenajes que Interior tiene en el punto de vista. Sin ir más lejos, el martes en el Senado, Marlaska insistió en la intención del Ejecutivo de "acabar" con los actos de enaltecimiento del terrorismo porque son una "ofensa a las víctimas de terrorismo y al conjunto de la sociedad española". En esa intervención informó sobre la reforma que Interior tiene ultimada, según informó 20Minutos, para aprobar multas que disaduan a los convocantes de celebrarlas.