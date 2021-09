El PP demana a Puig i a Ribó que no descarten la candidatura de València a la Copa Amèrica "per motius partidistes"

Per a Catalá "és impresentable que Puig i Ribó baixen els braços quan hi ha sectors econòmics i socials que donen suport a la candidatura perquè serà beneficiosa per a la ciutat" i avisa que seria "imperdonable" que la cita se celebrara finalment en una altra ciutat espanyola.

Així ho ha manifestat després d'una reunió, al costat del president del PPCV, Carlos Mazón, amb representants de Confecomerç, en la qual ha recordat que hi ha sectors com el comerç, l'hoteleria i altres econòmics que han donat suport a la candidatura: "No pot ser que Puig i Ribó baixen els braços per motius ideològics, i que no pensen en els beneficis per a aquesta ciutat", insistit Catalá.

La portaveu dels populars ha recordat que "estem en termini per a recuperar la candidatura de la Copa Amèrica fins al pròxim dia 17" i ha fet una "crida al sentit comú i a la sensatesa" tant de Ribó com de Puig, a els qui ha recordat que "es poden busca vies de finançament amb col·laboració privada".

Com estem en dins de termini, ha reiterat, el PP ofereix la seua "col·laboració i ajuda perquè donen suport aquesta candidatura i pensen que és el més beneficiós per a la ciutat i per a la Comunitat", ha conclòs.