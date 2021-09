AMP.-IPC.- La inflació puja cinc dècimes a la Comunitat a l'agost, fins al 3,4%

Els principals repunts dels preus a la Comunitat van correspondre a la vivenda i transport en l'interanual, que es van disparar, i als hotels, cafés i restaurants en termes mensuals.

En relació amb agost de 2020, els preus en la comunitat es van encarir un 13,6% en la vivenda, a conseqüència de l'augment dels de l'electricitat, més gran aquest mes que a l'agost de 2020; i un 9,1% en el transport, pel repunt dels preus dels automòbils, que van descendir en 2020 i, en menor mesura, dels carburants i lubrificants per al transport personal, que pugen més aquest mes que l'any anterior.

Van créixer un punt o més els de els aliments i begudes no alcohòliques (1,5%), a causa de la pujada dels preus de les fruites, enfront de la baixada de l'any passat; parament (1,4%); hotels, cafés i restaurants (1%); vestit i calçat (1%).

Van registrar increments inferiors a un punt els preus de medicina (0,5); sector altres (0,6%); i begudes alcohòliques i tabac (0,4%).

D'aquesta manera, només van ser més barats que a l'agost de 2020 els preus de les comunicacions (-3,3%) i l'oci i la cultura (-0,1%).

MENSUAL

Per la seua banda, els preus van pujar cinc dècimes a l'agost en comparació de juliol impulsats per la vivenda (2,9%), per l'increment dels de l'electricitat, si bé van descendir els de el gasoil per a calefacció; els hotels, cafés i restaurants (0,4%) aconseqüència de l'augment dels preus dels servicis d'allotjament i, en menor mesura, de la restauració; i oci i cultura (0,4%), per l'increment dels preus dels paquets turístics.

També es van incrementar els preus de les begudes alcohòliques i tabac (0,4%); i els de el transport -per la pujada dels preus dels carburants i lubrificants per al transport personal i els automòbils- (0,3). Igualment van pujar els de aliments i begudes no alcohòliques; i comunicacions (0,1%).

En termes mensuals, només van ser més barats el vestit i calçat (-1,1%), que arreplega el comportament dels preus propi del final del període de rebaixes d'estiu; i el sector altres i medicina (-0,1%).

Mentre, no van experimentar variació respecte a juliol el preu del parament de la llar.

DADES NACIONALS

A Espanya, l'IPC va pujar un 0,5% a l'agost en relació al mes anterior i va situar la seua taxa interanual en el 3,3%, quatre dècimes per damunt del mes anterior i la seua taxa més elevada des d'octubre de 2012.

Amb aquest repunt, amb el qual l'IPC anual encadena la seua octava taxa positiva consecutiva, la inflació continua en nivells desconeguts des de fa quasi nou anys.

A l'evolució dels preus a l'agost ha contribuït, principalment, l'encariment de l'electricitat, que està marcant preus rècord en el mercat majorista, així com de les fruites, dels automòbils i dels carburants per al transport personal.

En concret, el grup de vivenda va elevar més de dos punts la seua taxa interanual a l'agost, fins a el 11,5%, per la pujada del preu de l'electricitat, mentre que el grup d'aliments i begudes no alcohòliques va incrementar dos desenes la seua taxa, fins a el 1,9%, per l'encariment de les fruites.

Al mateix temps, el grup de transport va incrementar la seua variació interanual tres desenes, fins al 8,8%, a causa de l'augment dels preus dels automòbils i, en menor mesura, de les gasolines per al transport personal, que van pujar més a l'agost d'enguany que en el mateix mes de 2020.

En taxa mensual (agost sobre juliol), l'IPC va pujar un 0,5%, una desena per damunt de la dada avançada per Estadística a la fi del mes passat. A aquest increment va contribuir l'encariment de l'electricitat, de les fruites, els llegums, els olis, els servicis d'allotjament, els paquets turístics, els carburants i els automòbils.

La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va pujar una dècima a l'agost, fins al 0,7%, amb el que es va situar més de 2,5 punts per davall de l'índex general. L'INE destaca que aquesta diferència entre les dos taxes és la més elevada des del començament de la sèrie, a l'agost de 1986.

En l'octau mes de 2021, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va elevar la seua taxa interanual quatre dècimes, fins al 3,3%, mentre que va repuntar un 0,4% en taxa mensual.