Sin 'Freedom Day' a la vista: los expertos piden paciencia con el coronavirus

El 'Día de la Liberación" de las restricciones por la pandemia no tiene todavía un horizonte claro en España. Mientras países como Dinamarca o Suecia eliminan las medidas contra la Covid y los datos epidemiológicos mejoran un día tras otro, los epidemiólogos piden "paciencia" para reafirmar la recuperación y no caer en una nueva oleada, mientras la cautela impera entre los responsables políticos. Poco a poco van cayendo las restricciones de horarios y aforos, y alguna comunidad hasta se atreve a poner una meta para el final de las restricciones, pero el ocio nocturno sigue siendo la gran prueba de fuego. Con discotecas cerradas y botellones ocupando las calles, este sector se concentrará el miércoles que viene delante del Ministerio de Sanidad para exigir al Gobierno la reapertura inmediata.

'Freedom Day' es como se llamó a principios de verano al día en el que el Reino Unido levantó todas las restricciones, antes de que los contagios volvieran a dispararse. Algo similar sucedió en Israel, el primer país en eliminar la mascarilla y donde meses después la pandemia volvió a desbocarse. Los epidemiólogos citan estos ejemplos como casos que demuestran que no hay que confiarse.

Su opinión, las decisiones políticas y la presión de algunos colectivos empresariales y también sociales se mezclan a medida que la quinta ola se desvanece y la vacunación avanza entre quienes más se propagó, los jóvenes de 12 a 29 años. Con una caída continuada de contagios y las hospitalizaciones, ciudadanos y organizaciones empresariales empiezan a plantar la retirada de las restricciones, que hasta los tribunales de justicia empiezan a poner en cuestión.

A finales de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra autorizó una semana más de toque de queda selectivo pero advirtió de que medidas semejantes no pueden prorrogarse indefinidamente. A medida que los datos y la vacunación mejoraban, los jueces advirtieron que "conforme el tiempo vaya pasando y mejorando los parámetros (...) se debe reforzar la justificación sanitaria y jurídica" para que la Sala pueda "apreciar justificada la restricción de derechos fundamentales".

En estos momentos, ya no hay limitaciones al movimiento o prohibiciones de salir de casa, pero en todas las comunidades están vigentes restricciones de aforos o sobre la hora de cierre o lo que se puede hacer en bares y restaurantes.

Los datos actuales muestran una situación epidemiológica mejor que, por ejemplo, mitad de mayo, cuando se daba por superada la cuarta ola y la variante delta apenas acababa de llegar El 15 de mayo, España tenía una incidencia acumulada a 14 días de 162 casos por 100.000 habitantes y este jueves era de 140, la evolución ahora es más a la baja, puesto que a siete días es de 52 y entonces de 70. Mientras, la vacunación sigue avanzando, aunque lo haga un ritmo inferior que el acelerón de la primavera y principios de verano. El jueves, 34,9 millones de los 47,3 millones de habitantes en España tenían pauta completa.

"Vida bastante normal"

Sin embargo, los epidemiólogos no ven tan fácil hacer la correlación entre mejoría de la pandemia y recuperación total de la normalidad. "Mi opinión y la de muchos epidemiólogos es que en absoluto", dice tajante Joan Caylà, exjefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. "De momento no, no", tercia Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante y ex director general de Salud Pública.

Los motivos que alegan estos expertos van desde la necesidad de llevar la cobertura de vacunación hasta el "90-95%" de la población ante una variante delta con la que una persona puede contagiar a entre 5 y 8 más, a ver cómo se desarrolla la vuelta a las aulas y al trabajo después de las vacaciones. También a la percepción de que la incidencia de 140 de ahora puede parecer baja en comparación con lo llevamos pasado, pero es elevada si se la compara con un nivel óptimo que no debería superar los 25 casos por cada 100.000 habitantes.

"Hay que ser algo prudentes en volver", dice Hernández, que también duda del regreso a la "normalidad total". Coincide con Caylà en pedir "paciencia" y esperar a ver cómo es la vuelta a la cotidianidad tras las vacaciones y también la llegada del frío y de otras patologías como la gripe estacional que "sobrecargarán" de nuevo la asistencia sanitaria. Aun con todo, este experto considera que "ya tenemos una vida bastante normal". "No hay una situación de no vuelta atrás", dice, en alusión a que ya se puede ir sin mascarilla por la calle o a que nos podemos reunir con amigos y familiares.

Sobre la cobertura de vacunación y que la ocupación por Covid de hospitales y UCIs sea "insignificante", Caylà apunta que "seguramente se podrá conseguir antes de final de año, pero no la semana que viene". "Hay que tener un poco de paciencia, ver el inicio del curso y sobre todo que no aparezca otra variante que haga que las vacunas no surtan efecto", dice este experto, que no descarta todavía una sexta ola de "intensidad muy baja" entre los menores de 12 años, que todavía no están vacunados.

Evaluación a finales de septiembre

Y quienes son responsables políticos de estos cambios son los gobiernos autonómicos y el Gobierno, central que de momento titubean, permiten aperturas y, al tiempo, fijan nuevas metas sin decidirse todavía a eliminar todas las restricciones.

Los grupos de expertos del Ministerio de Sanidad ya trabajan en ello, pero no se espera que hasta finales de septiembre se tengan los primeros datos de cómo ha sido el regreso tras las vacaciones. Estos grupos de trabajo reportan a la ministra, Carolina Darias, y, en última instancia al Consejo Interterritorial de Sanidad, que reúne a las comunidades que, cada una por su cuenta, van definiendo la reapertura. Este mismo órgano tiene pendiente para final de septiembre la decisión de ampliar todavía más el aforo permitido en partidos de fútbol o baloncesto.

"Aún no podemos concretar", indican en un gobierno autonómico sobre cuándo podría aventurarse el final total de las restricciones. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aventuró hace unos días que eliminará las restricciones de aforo y horarios cuando se alcance una cobertura vacunal "total", dentro de "dos, tres o cuatro semanas", dijo.

La situación es dispar entre las comunidades. Mientras Asturias, Andalucía o Madrid permiten abrir los bares hasta las 3.30 o las 4.00 de la mañana, Aragón y Navarra echan el cierre a las 0.30 o a la 1.00. Cataluña mantiene cerrados los interiores mientras que la Comunidad de Madrid fue la primera que permitió el consumo en barra en junio y le ha seguido La Rioja. Aunque Madrid aparezca como pionera de algunas decisiones, no tiene tanta urgencia en otras y ha aplazado hasta finales de septiembre la posibilidad de elevar al 100% el aforo de teatros y cines. "Hay que esperar y observar", dijo hace unos días su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Protesta ante Sanidad del sector del ocio

Y mientras los técnicos y políticos esperan, el sector del ocio y del espectáculo se desespera y exige una reapertura inmediata de bares y discotecas, sin límite de horarios o del consumo en barra o la posibilidad de bailar.

"Si la curva [de contagios] está cayendo, nosotros hemos estado cerrados y el caos ha sido absoluto qué impide que estemos abriendo", dice sobre los botellones en plena quinta ola del verano Vicente Pizcueta, presidente de España de Noche, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculo.

Considera que con los datos actuales, es inaceptable "todo lo que no sea recuperar ya la pista de baile, con mascarilla o como se crea conveniente". "Pero los locales de ocio tienen que ser una alternativa a los botellones", donde sostiene que "la gente comparte vaso y se da besos".

Este colectivo aumentará la presión para su reapertura este miércoles con una concentración delante del Ministerio de Sanidad, horas antes de que vuelva a reunirse el Consejo Interterritorial de Sanidad. Exigen la reapertura total del ocio nocturno para que la temporada tras el verano pueda empezar como todos los años, el 15 de setiembre.