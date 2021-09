Raquel Sánchez espera que la suspensión de la ampliación del aeropuerto del Prat "no interfiera en la mesa de diálogo"

La ministra ha manifestado, a preguntas de los periodistas en Pamplona, que no puede compartir las palabras de ayer del presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, al calificar de "chantaje" del Gobierno la no ampliación del aeropuerto; "eso no se ajusta a la realidad". "Después de un trabajo muy intenso con la Generalitat sobre el proyecto, habíamos alcanzado un acuerdo el 2 de agosto y hemos visto que la Generalitat se ha desmarcado de ese acuerdo", ha expuesto.

Según ha dicho, "nunca ha habido ningún chantaje, ha habido transparencia, ha habido un intento de sacar este proyecto adelante porque somos conscientes de lo importante que es para los catalanes y catalanas". "Como ministra y catalana, muy triste por esta decisión, por esta ambigüedad del Govern de la Generalitat", ha señalado.

Sánchez ha remarcado que confía y espera que "este asunto no interfiera la mesa de diálogo, es un tema aparte, no era objeto de la mesa". "Nuestra voluntad de diálogo, de acuerdo, de avanzar, de reconstruir los puentes y de recuperar el espacio de la política en Cataluña y de desbloquear asuntos importantes sigue siendo la misma", ha afirmado.

Sobre si puede haber negociación de la decisión del Gobierno sobre la ampliación del Prat, la ministra ha comentado que "parece improbable que pueda ser así, y no por voluntad de este Gobierno ni de AENA, sino porque a raíz de las últimas declaraciones por parte de la representantes del Govern nada parece hacer pensar que haya un replanteamiento y que el Govern retome la senda del acuerdo". "Nos hubiera gustado que se mantuvieran los términos del acuerdo y ha sido la Generalitat la que se ha movido, se ha desmarcado, no aceptando los términos", ha añadido.

Preguntada si cree que este asunto puede hacer peligrar el apoyo de Esquerra Republicana a los Presupuestos Generales del Estado, Sánchez ha manifestado que "vamos a intentar que los PGE vayan mucho más allá de un proyecto en concreto". "Eso se tiene que desvincular", ha afirmado, para comentar que "son temas diferentes, mesas diferentes".