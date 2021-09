Los restos de coronavirus en las aguas residuales de València seguían a la baja antes de Fallas y de la vuelta al cole

La ciudad de València parte de una situación "muy favorable" en septiembre en cuanto a detección de restos del coronavirus SARS-CoV-2, el causante de la Covid, en las aguas residuales, un indicador que el Ayuntamiento suele emplear para anticipar posibles repuntes en la incidencia. No obstante, la toma de la muestra realizada este pasado martes, día 7, todavía no recoge el impacto que hayan podido tener tanto las recientes fiestas falleras como la vuelta de vacaciones (al trabajo y a los centros educativos), en un periodo que supone una reactivación de la actividad y, por tanto, de la movilidad que favorece la expansión de este tipo de patógenos.

La concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, ha hecho públicos este jueves los datos del último análisis, que, según ha afirmado, consolidan la "tendencia descendente" que se viene observando desde finales de julio. Así, la última semana se han contabilizado en torno a 29 millones de unidades genómicas, de los que 24 millones se concentran solo en un sector, el de Trànsits, "lo cual no tiene por qué ser significativo", ha dicho, ya que la mayor concentración puede obedecer a diversos factores a la hora de tomar la muestra.

El resto de tomas están por debajo del millón, "cosa que hace tiempo que no pasaba", ha explicado. "Estadísticamente, tiene un valor que en 23 de los 24 sectores haya menos de un millón y es una buena noticia porque es una situación muy favorable. Es posible que en algunos haya más, porque no siempre encontramos lo que hay. Cuanto mejor sea la situación de partida, mejor será la forma de afrontar una posible subida", ha dicho la responsable del Ciclo Integral del Agua sobre el posible repunte ligado al aumento de la movilidad en la ciudad del mes de septiembre.

De hecho, según ha expuesto, la situación está ahora mismo "bastante controlada", y más teniendo en cuenta que ahora mismo está vacunado el 80% de la población diana, cosa que no pasaba hace un año. Aun así, Valía ha hecho una llamada a la prudencia. "Tenemos una mejor situación porque hemos hecho sacrificios", ha recordado.

Situación por barrios

El único sector que destaca en cuanto a concentración de restos del virus es el norte (Tránsitos). "No hay una explicación concreta, puede tener que ver con la toma de muestras. Hay que esperar a tener dos o tres semanas de tendencia para ver qué ocurre con ese dato anómalo y ver si se equilibra con el resto de la ciudad. Pasa también cuando da cero, que no quiere decir que no haya, sino que no se encuentran restos", ha detallado la concejala.