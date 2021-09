Les restes de coronavirus en les aigües residuals de València seguien a la baixa abans de Falles i de la tornada al col·le

La ciutat de València parteix d'una situació "molt favorable" al setembre quant a detecció de restes del coronavirus SARS-CoV-2, el causant de la Covid, en les aigües residuals, un indicador que l'Ajuntament sol emprar per a anticipar possibles repunts en la incidència. No obstant això, la presa de la mostra realitzada aquest passat dimarts, dia 7, encara no recull l'impacte que hagen pogut tindre tant les recents festes falleres com la tornada de vacances (al treball i als centres educatius), en un període que suposa una reactivació de l'activitat i, per tant, de la mobilitat que afavoreix l'expansió d'aquesta mena de patògens.

La regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía, ha fet públics aquest dijous les dades de l'última anàlisi, que, segons ha afirmat, consoliden la "tendència descendent" que es ve observant des de finals de juliol. Així, l'última setmana s'han comptabilitzat entorn de 29 milions d'unitats genòmiques, dels quals 24 milions es concentren només en un sector, el de Trànsits, "la qual cosa no té per què ser significatiu", ha dit, ja que la major concentració pot obeir a diversos factors a l'hora de prendre la mostra.

La resta de preses estan per davall del milió, "cosa que fa temps que no passava", ha explicat. "Estadísticament, té un valor que en 23 dels 24 sectors hi haja menys d'un milió i és una bona notícia perquè és una situació molt favorable. És possible que en alguns hi haja més, perquè no sempre trobem el que hi ha. Quant millor siga la situació de partida, millor serà la manera d'afrontar una possible pujada", ha dit la responsable del Cicle Integral de l'Aigua sobre el possible repunt lligat a l'augment de la mobilitat a la ciutat del mes de setembre.

De fet, segons ha exposat, la situació està ara mateix "bastant controlada", i més tenint en compte que ara mateix està vacunat el 80% de la població diana, cosa que no passava fa un any. Així i tot, Valía ha fet una crida a la prudència. "Tenim una millor situació perquè hem fet sacrificis", ha recordat.

Situació per barris

L'únic sector que destaca quant a concentració de restes del virus és el nord (Trànsits). "No hi ha una explicació concreta, pot tindre a veure amb la presa de mostres. Cal esperar a tindre dues o tres setmanes de tendència per a veure què ocorre amb eixa dada anòmala i veure si s'equilibra amb la resta de la ciutat. Passa també quan dóna zero, que no vol dir que no hi haja, sinó que no es troben restes", ha detallat la regidora.