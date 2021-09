La luz marca otro récord y el Gobierno anuncia que aprobará el martes un "plan de choque" para abaratar el recibo

La escalada de la luz en el mercado mayorista no cesa y el Gobierno ultima un paquete de medidas para intentar reducir el impacto de esos altos precios en la factura que pagan los consumidores. El precio medio de la electricidad se situará en los 152 euros por megavatio hora este viernes, un 7,5% más que el jueves, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció que el Consejo de Ministros aprobará el martes que viene un "plan de choque".

Montero hizo estas declaraciones en una entrevista con Servimedia, donde sostuvo que el Ejecutivo no ha "dejado de trabajar desde el primer día" y que es consciente de que son necesarias tanto "medidas urgentes" como "medidas estructurales" para cumplir el compromiso que el pasado domingo hizo público el presidente Sánchez: que a finales de 2021 los consumidores hayan pagado por la luz lo mismo que en 2018, ajustando el importa a la inflación.

En ese sentido, la titular de Hacienda destacó que el Gobierno está "analizando y volviendo a revisar todas las medidas que pueden impactar en la factura de los ciudadanos y preparando un plan de choque" que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros con el fin de "abaratar" el recibo, aunque evitó concretar: “Todavía no estamos en condiciones de anunciar cuáles serán las medidas concretas que aprobará el Consejo de Ministros”, dijo.

Así, sostuvo que "a lo largo de los próximos meses y el próximo año" es previsible que se produzca una "normalización del mercado mayorista", por lo que no quiso responder a la pregunta de si se prorrogarán las bajadas fiscales ya aprobadas –la del IVA, del 21 al 10%, y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica–, que tienen un "importante impacto" en la recaudación.

Finalmente, y sobre los consumidores vulnerables, subrayó que el Gobierno tiene la "idea" de aprobar "una prestación que permita un mínimo vital básico para el conjunto de ciudadanos que tengan unos determinados niveles de renta, o una especial vulnerabilidad por la propia composición familiar o por el número de menores que habite en ese hogar".

Mientras el Gobierno ultima este paquete de medidas, los precios no dan tregua en el 'pool' mayorista. Este viernes, 10 de septiembre, la electricidad costará de media 152,32 euros el megavatio hora (MWh), alcanzando un nuevo máximo al rebasar los 141,71 euros que ha marcado este jueves día 9 de septiembre (un 7,5% más). El coste más caro se soportará de 21:00 a 22.00, cuando el MWh se pagará a 159,31 euros. Estos niveles triplican con creces los precios de hace un año.

En la Moncloa preocupa este asunto. Hasta ahora, el Gobierno ha rebajado varios impuestos que afectan a la factura y está pendiente de que las Cortes tramiten otras dos reformas: el fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico –que se nutrirá con aportaciones de las eléctricas y permitirá sacar del recibo las primas a las renovables más antiguas– y el recortes a los beneficios extraordinarios que obtienen la nuclear y la hidroeléctrica debido a la actual regulación del mercado.

En el Ejecutivo defienden que esas dos reformas permitirán abaratar el recibo en torno a un 15% adicional y recuerdan que la volatilidad de los precios mayoristas afecta fundamentalmente a los consumidores con la tarifa regulada –que es tradicionalmente la más barata– y que no tiene traducción directa en el recibo –ya que el peso del precio mayorista en la factura es aproximadamente del 24%–.

El presidente Sánchez defendió el pasado domingo, en una entrevista en El País, que el consumidor pagará este año lo mismo por la luz que en 2018, y este miércoles dijo que "pronto" se iban a aprobar nuevas medidas, como finalmente sucederá el martes que viene. De acuerdo con los datos analizados por 20Minutos, para lograr la meta marcada por Sánchez necesitará evitar que los elevados precios de las últimas semanas –que previsiblemente continuarán en el último trimestre– impacten en la factura, que roza ya niveles de hace tres años.

Por su parte, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, afirmó este jueves que "hay consenso en el seno del Gobierno" para seguir adoptando medidas e insistió en su propuesta de "crear una empresa pública de energía" –que la parte socialista del Ejecutivo rechaza–, y "prohibir los cortes de suministros básicos" –que figura en el acuerdo de coalición–. No obstante, los morados no han participado en el diseño de las medidas que se aprobarán el martes, lo que ha generado malestar en UP.