Sánchez promete más medidas para frenar el precio de la luz y Calviño se abre a rebajar los impuestos del recibo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este miércoles que el Consejo de Ministros aprobará "pronto" un paquete de "nuevas medidas" que ejerzan de "amortiguadores sociales" ante la escalada de precios de la energía eléctrica en el mercado mayorista, con especial énfasis en la protección de los "hogares más vulnerables". La vicepresidenta Calviño, por su parte, apuntó a una posible rebaja de impuestos.

El también secretario general del PSOE hizo estas declaraciones ante la interparlamentaria socialista, donde se reunieron diputados, senadores y eurodiputados de su partido para dar comienzo al curso político y escenificar el relevo en las portavocías parlamentarias: Héctor Gómez sustituye a Adriana Lastra en el Congreso y Eva Granados es nueva portavoz en el Senado.

Sánchez no concretó qué medidas adoptará el Ejecutivo para compensar el efecto del encarecimiento del 'pool' eléctrico en la factura, pero reivindicó que hasta ahora se han puesto en marcha "reformas estructurales" para impulsar la energía renovable, que es más barata y medidas fiscales –como la rebaja del IVA o la supresión del impuesto a la generación–.

También resaltó que el Gobierno de coalición aprobó el ingreso mínimo vital y, en esa línea, recordó que el Ejecutivo trabaja en un consumo mínimo vital que complemente al IMV y garantice un mínimo suelo energético a los hogares con menores rentas. Sánchez subrayó igualmente que están en tramitación parlamentaria medidas para que parte de los beneficios de las eléctricas se destinen a aminorar la factura final que pagan los consumidores.

Horas antes, en una entrevista en Onda Cero, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, apuntó por su parte de una posible nueva rebaja fiscal y confirmó que el Gobierno está "trabajando" en "los impuestos" de la factura de la luz, si bien advirtió de que no se deben tomar "decisiones apresuradas" y que todas las medidas tienen que ser "eficaces". Además, insistió en que es necesario "reducir los beneficios excesivos" de las eléctricas para contener la factura.

El presidente Sánchez reiteró, por lo demás, su compromiso de que al acabar 2021 los consumidores hayan abonado por la electricidad un importe semejante al de 2018 ajustado a la inflación. De acuerdo con los datos que publica este miércoles 20Minutos, el Gobierno tendrá que articular medidas para evitar que el alza de precios mayoristas se trasladen a la factura, si quiere lograr ese objetivo.

"Todos los medios" contra la homofobia

Por otro lado, y tras las últimas agresiones al colectivo LGTBI –como la protagonizada por ocho encapuchados contra un joven de 20 años el pasado domingo en Madrid–, el líder el Ejecutivo reiteró su "solidaridad con quienes sufren delito de odio" y advirtió contra las "dinámicas preocupantes" que observa en España, un país que en líneas generales definió como "el más tolerante con la diferencia y el más exigente con la igualdad".

Sánchez, que este viernes encabezará una reunión del comité de seguimiento contra los delitos de odio, prometió que "no habrá otra vez armarios" porque "hay un Gobierno comprometido con la diversidad y que va a poner todos los medios para evitar delitos de odio", recalcó que en nuestro país "no hay lugar" para el odio y pidió acelerar la tramitación parlamentaria de la ley de igualdad de trato, que contiene medidas para proteger a colectivos como el LGTBI.

Optimismo económico y críticas al PP

Finalmente, Sánchez se mostró optimista acerca de la recuperación económica, que según sus palabras vendrá acompañada por "más oportunidades para los jóvenes", "mayor nivel salarial" y "mejores pensiones". El presidente contrapuso la "recuperación lenta, injusta" y con "corrupción" que se vivió bajo un Gobierno del PP tras la crisis de 2008 a la recuperación "rápida, justa y limpia" que lidera su Ejecutivo, y prometió más "avances sociales" pese a la "furibunda" oposición.

En ese sentido, redobló la presión sobre el PP por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos –como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo–, y acusó al partido de Pablo Casado de "insumisión constitucional". "¿Alguien se imagina lo que ocurriría si no cumplimos la ley porque no nos gusta? Eso es lo que hace el PP", zanjó.