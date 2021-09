Compromís reclama més campanyes informatives sobre els comptes bancaris bàsics per a ajudar consumidors vulnerables

Segons ha assenyalat Rodríguez en un comunicat, "en un context de pèrdua de llocs de treball i de manca d'ingressos, mentre els preus de subministraments bàsics com, per exemple, el de l'electricitat augmenten desorbitadament, l'obtenció d'un compte de pagament bàsica podria servir d'ajuda per a esmorteir les minvades economies familiars".

"Es tracta d'un tipus de compte bancari que, actualment, té un cost màxim de tres euros al mes (36 euros a l'any), i que pot ser totalment gratuït per a persones en situació de vulnerabilitat. Estan dissenyats per a persones que no tinguen cap altre compte i es poden utilitzar per a depositar els ingressos d'una nòmina o d'una prestació, per a retirar efectiu en oficines i caixers de la UE, per a fer operacions amb targeta, pagaments en línia, domiciliacions o transferències".

La diputada ha assenyalat que, malgrat existir una directiva aprovada pel Parlament Europeu en 2014, com a mesura contra l'exclusió financera, que estableix el dret d'accés al compte de pagament bàsica de tota persona regular en un país o que no puga eixir d'ell per motius jurídics, "el Govern espanyol va tardar tres anys a adoptar-la".

"Així i tot, el Ministeri d'Economia, amb el ministre Luis de Guindos al capdavant, no va fixar les comissions màximes per a aquest tipus de comptes i va retardar la seua engegada durant més de dos anys. Finalment, al març de 2019 el Govern espanyol va publicar la transposició de la directiva. Però l'Executiu va adoptar la mesura tard i ha posat diverses traves perquè la ciutadania conega l'existència d'aquest tipus de compte bancari", ha manifestat.

En aquesta línia apunta que organitzacions de defensa dels drets dels consumidors com a FACUA, o entitats humanitàries, com CEAR, han reclamat en diverses ocasions que s'informe molt millor sobre aquest tipus de comptes perquè es popularitze el seu ús". "I més quan des de la primavera de 2020, la crisi provocada pel coronavirus ha sumat una nova barrera a l'obtenció dels comptes: oficines tancades o amb restriccions pel confinament que han obligat la clientela a enfrontar-se als servicis telefònics i de banca en línia", ha exposat.

Per açò, "des de Compromís proposem la realització de campanyes de caràcter permanent, dissenyades amb un llenguatge clar, que arriben a la ciutadania de manera accessible, tant en suports electrònics com en espais físics".

Així mateix, demana que siguen campanyes on s'especifique que les entitats bancàries "estan obligades a oferir a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat la possibilitat d'obrir un compte de pagament bàsica gratuïta". A més, des dels mig valencians de titularitat pública "es podria reservar franges als seus espais per a difondre aquestes campanyes", ha conclòs.