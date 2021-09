Cvirus.- Tots els indicadors baixen a la Comunitat, però la transmissió segueix sent sostinguda i generalitzada

Així, es desprèn de l'últim informe de la Subdirecció General d'Epidemiologia de la Direcció general de Salut Pública data 31 d'agost de 2021 inclòs en la resolució de la Conselleria de Sanitat per a justificar la desescalada aprovada aquest dilluns.

Aquest informe constata que "l'evolució de la quarta onada de la pandèmia de Covid-19 a la Comunitat Valenciana ha consolidat la tendència descendent que es va iniciar en la setmana 30, del 26 de juliol a l'1 d'agost. No obstant açò, i malgrat portar quatre setmanes descendint a un ritme constant, "l'impacte sobre la població segueix sent important".

Així, la Comunitat Valenciana es troba en nivell de risc mitjà o alerta 2. En concret, a data 30 d'agost, la incidència acumulada a 14 dies ascendeix a 197,06 per 100.000 habitants i a 7 dies a 78,95 per 100.000 habitants enfront de 487,09 i 191,27 el 9 d'agost, la qual cosa suposa una reducció en més del 50%.

Sobre aquest tema, l'informe conclou que les mesures adoptades han mostrat "la seua efectivitat sense marge de dubtes" perquè "la corba epidémica s'ha doblegat i tant els indicadors de nivell de transmissió com els de capacitat assistencial mostren una evolució favorable".

No obstant açò, la circulació del virus es troba encara en llindars de risc mitjà, per la qual cosa "caldrà seguir adoptant mesures". Per açò, proposa que les mesures s'adopten fins al 30 de setembre perquè haja avançat "suficientment" la vacunació en la població jove i perquè són dates en les quals s'incrementa la mobilitat i la interacció social a conseqüència de la tornada al treball, i l'inici del curs acadèmic, a més de veure l'impacte de les Falles.

Per açò, defèn mantindre aquelles mesures que s'han demostrat "més eficaces" com el control d'aforaments, d'horaris i d'ordenació d'activitats, serveis, celebracions, establiments i esdeveniments per a reduir la interacció social.

En eixe sentit, s'insisteix que l'impacte de la pandèmiase centra en els grups d'edat on la cobertura de vacunació amb pauta completa, encara no és alta. Les cohorts de 12-19 anys, amb una cobertura del 8,3%, i de 20-29 anys, amb una cobertura del 49,8%, presenten encara taxes d'incidència més elevades i és aquest col·lectiu on s'evidencia un major grau de transmissió, en ser aquest els que mantenen un major nivell d'interacció social.

LA VACUNA NO EXIMEIX DE LA POSSIBILITAT DE CONTAGI

A més, es recorda que la vacunació "no eximeix de la probabilitat de contagi" ja que, encara que dona a la immensa majoria una bona protecció enfront de la malaltia greu i a l'hospitalització, per contra l'efectivitat per a previndre la infecció asimptomàtica i evitar la transmissió de la malaltia a altres persones és "més baixa, i incrementa, el nivell d'actuació de l'Atenció Primària".

De fet, s'apunta que a la Comunitat Valenciana, a les últimes quatre setmanes, s'han diagnosticat 28.376 casos, el 28,1% estaven completament vacunats (7.965 casos), el 18,1% (5.147 casos) portaven només una dosi i el 53,8% (15.264 casos) no havia rebut cap dosi. D'ells, respectivament, el 68,6%, el 81,9% i el 75,6 % van presentar simptomatologia. Per aquestes raons, les persones vacunades han d'optar per continuar amb altres mesures importants per a previndre la propagació.

Per tot açò, es conclou que la desescalada aprovada aquest dilluns arreplega "les mesures idònies, necessàries i proporcionades" al "no conéixer altres més moderades" per a controlar la transmissió de la vacuna.