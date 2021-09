La tele viene cargada de novedades esta temporada: estos son los principales estrenos y sus fechas

En septiembre los niños no son los únicos que comienzan su curso. También lo hace la televisión, aunque en este caso haya menos carteras y libros y más maletines de maquillaje y focos. La mayoría de los programas diarios han regresado ya del parón veraniego y en las próximas semanas vienen muchos formatos nuevos o nuevas ediciones de contenidos ya veteranos. Repasamos todo lo que está por venir, ya tenga fecha o solo el archiconocido “estreno próximamente”.

La 1

La cadena pública ha estrenado ya el nuevo La hora de La 1, y en un par de semanas llegará MasterChef Celebrity 6 (al que seguirán en los próximos meses sus otras versiones, como la de adultos, la infantil e incluso la de abuelos). Una de las principales novedades que llegarán pronto será la serie Ana Tramel, un thriller con Maribel Verdú, Natalia Verbeke y Unax Ugalde, en el que una abogada deberá demostrar la inocencia de su hermano, un jugador compulsivo acusado de asesinato. A las mañanas llegará el 13 de septiembre Mejor Contigo, un nuevo magacín de entretenimiento presentado por Ion Aramendi. La noche de los cazadores y Lazos de sangre son otros dos formatos que volverán también pronto.

La 2

El sábado 2 y domingo 3 de octubre vuelven Qué animal, Reduce tu huella, Diario de un nómada, Un país mágico y De seda y hierro. La franja cultural de las 20 horas se renueva desde el lunes 4 de octubre, aunque ese día se emiten los premios Max. Los lunes (desde el 11) habrá Un país en danza.

El prime time de La 2 se renueva desde el lunes 11 de octubre con Días de cine clásico; Órbita laika y documentales científicos (desde el martes 12); Documaster (miércoles 13); Cómo nos reímos y La matemática del espejo de Carlos del Amor (jueves 14) e Historia de nuestro cine (viernes 15).

La segunda cadena también está preparando ciclos de Cary Grant y Stanley Donen en Días de cine clásico a partir del 11 de octubre.

Antena 3

A la primera cadena de Atresmedia han regresado este pasado lunes formatos como El Hormiguero o Espejo público. El lanzamiento más potente y próximo es Veo como cantas (mañana día 8), un concurso en el que Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo ayudarán a un concursante anónimo a descubrir quién sabe cantar y quién no de entre misteriosos personajes que aparecerán en el escenario. También llega a la televisión en abierto la nueva temporada de Los Hombres de Paco (este jueves) y los nuevos capítulos de Amar es para siempre (este viernes). No tardarán demasiado y se irán estrenando progresivamente las distintas ediciones de La Voz, El Desafío y Tu cara me suena, así como Atrapa un millón. Más adelante llegará Lego Masters, un concurso en el que 8 parejas de aficionados a la construcción con ladrillitos de plástico se enfrentan entre sí en una serie de pruebas.

Cuatro

Iker Jiménez y Carmen Porter ya han estrenado curso con Cuarto Milenio en Cuatro, cadena a la que también ha vuelto Todo es verdad y en la que en las próximas semanas podremos ver también el regreso de programas consolidados como Planeta Calleja, Volando voy, First Dates: Crucero o En el punto de mira. Entre las novedades de la temporada están Los miedos de… un espacio documental en que famosos como Boris Izaguirre, Cristina Cifuentes, Antonio Canales, Lydia Lozano o Fabiola Martínez repasarán su vida y sus grandes temores. Por otra parte, Miguel Lago y Antonio Castelo se pondrán muy pronto al frente del programa de humor Los teloneros. El concurso A simple vista, en el que se trata de adivinar la profesión, el hobby o el origen de diferentes personas, también se estrenará próximamente. En la estela de Los Gipsy Kings estará Mi gran boda gipsy.

Telecinco

A la cadena de Mediaset llegarán de forma inminente las nuevas entregas de Got Talent y a poco tardar el nuevo reality, Secret Story, en el que un grupo de famosos se encierra en una casa mientras trata de ocultar un secreto. Más adelante podremos ver La isla de las tentaciones 4 y esta misma noche regresarán antiguos participantes de ese reality a La última tentación, en el que se pondrán de nuevo a prueba sus fidelidades. Pendiente de fecha está En el nombre de Rocío, la segunda parte de la serie documental sobre la vida de Rocío Carrasco y su familia, con el protagonismo del contenido del diario secreto de Rocío Jurado. Más adelante se emitirán grandes realities como GH VIP 8 o Supervivientes.

La Sexta

Aruser@s y El intermedio ya han vuelto de las vacaciones, así como El objetivo y Más vale tarde. Se les unirá el sábado La sexta noche. Muy pronto el cocinero Alberto Chicote será el protagonista de Fuera del mapa, un nuevo programa en el que el chef recorrerá diversos países junto a famosos con los que charlará y compartirá su amor por la cocina. Será novedad también este septiembre la llegada de La roca, el programa de Nuria Roca en el que analizará la actualidad con un toque diferente. También están por llegar las nuevas entregas de Salvados y Lo de Évole.

Netflix, HBO, Amazon, Movistar, Canal Cocina, Canal Historia...

En otras plataformas también hay novedades y regresos. A Movistar vuelven el 13 de septiembre La Resistencia y Late Motiv y se estrena el nuevo programa de viajes de Susi Caramelo, llamado Susi Free, que aterrizará en EE UU. El 15 de este mes podremos ver de nuevo a Emilio Aragón en BSO y ya en octubre llegará la serie documental Lola, sobre Lola Flores.

Gran expectación han despertado Insiders, un reality de Netflix producido en España en el que los concursantes creen estar haciendo un casting cuando en realidad ya están concursando y Amor con fianza, donde cada infidelidad descuenta dinero del premio final. Ambos llegarán pronto a la plataforma.

En HBO se estrena el 13 de septiembre la aclamada serie Secretos de un matrimonio, con Jessica Chastain y Oscar Isaac. A partir del 21 podrá verse Nuclear Family, una miniserie documental en la que la cineasta Ry Russo-Young narra lo que supuso ser hija de una pareja de mujeres a finales de los 70.

En Amazon Prime Vídeo se emitirá este otoño el concurso de repostería con famosos Celebrity Bake Off. Canal Cocina estrenará el 14 de septiembre Productores con estrella, donde los grandes chefs españoles presentan a quienes les facilitan las mejores materias primas que llegan a sus restaurantes. Maestros del Pan es la otra novedad del canal recién estrenada ya. Canal Historia mostrará el pasado pirata de las Islas Baleares en Piratas en Baleares (20 de septiembre).