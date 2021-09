Hoy por hoy, es seguro que se producirá una subida del salario mínimo, pero no está claro que vaya a aprobarse con el beneplácito de la patronal y los sindicatos. La reunión que mantuvieron este lunes los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo terminó de nuevo sin acuerdo, como ya ocurrió la semana pasada, y las posiciones siguen siendo las mismas: los sindicatos apuestan por una subida mayor a los 19 euros que se plantea como máximo el Gobierno para compensar el incremento del IPC, mientras que los empresarios rechazan abordar cualquier aumento.

Después de que la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que el salario mínimo subirá de forma "inmediata", lo que Trabajo y los agentes sociales deben determinar ahora es la cuantía de ese aumento, si bien el Ejecutivo puede aprobarlo unilateralmente si no hay acuerdo. La reunión de este lunes es la segunda que mantiene Trabajo con patronal y sindicatos para abordar este incremento, pero las posturas se mantienen alejadas y, por ello, la subida del salario mínimo no se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes.

Después de haber realizado una primera oferta para incrementar el salario mínimo en 15 euros -hasta los 965 euros brutos mensuales en 14 pagas-, este lunes Trabajo ha flexibilizado su posición y ha presentado "varios escenarios", tal y como confirman fuentes sindicales. La intención del Ministerio es pactar una subida para este año que se aplicaría con efecto retroactivo desde el 1 de septiembre -y no desde octubre, como defiende la vicepresidenta primera, Nadia Calviño-, y acordar asimismo la senda de aumentos en el salario mínimo para los dos próximos años.

El objetivo del Gobierno es alcanzar para 2023 un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio, lo que implica, según el análisis del comité de expertos reclutado por el propio Ejecutivo, que la subida del salario mínimo para el final de la legislatura debería ser de entre 61 y 99 euros, en función de cómo evolucione el sueldo medio durante los próximos años. Eso situaría el salario mínimo al final de la legislatura en una horquilla de entre 1.011 y 1.049 euros mensuales en 14 pagas. Pero, para alcanzar ese objetivo final, los aumentos de cada año pueden ser distintos, y la cuantía de cada incremento es lo que debe determinarse en estos encuentros.

A partir de ahora, conversaciones informales

Tras el fracaso de la reunión de este lunes, Gobierno y agentes sociales no han programado un nuevo encuentro para los próximos días. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que las conversaciones no han terminado y confirman se seguirá negociando de forma discreta en las próximas horas y los próximos días, aunque Trabajo hablará por separado con patronal y sindicatos. El Ejecutivo, por su parte, ve con optimismo estas negociaciones y se muestra convencido de que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo.

En este sentido, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, no quiso incidir este lunes en las diferencias que mantiene el sindicato con Trabajo -las centrales apuestan por una subida de entre 25 y 30 euros- y se limitó a resaltar la "voluntad por parte de todas las partes de intentar buscar un acuerdo para la subida del salario mínimo, no solo de 2021, sino de buscar la senda para llegar a 2023". "Pese a que hoy no ha habido posibilidades de cerrar esto, vamos a seguir hablando", planteó Vicente, que calificó de "importante" que las organizaciones empresariales también suscriban el acuerdo, si bien insistió en que "el objetivo" debe ser "mantener el poder adquisitivo del salario mínimo".