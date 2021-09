Casado destaca la "valentía" del mundo fallero frente a la pandemia y el temporal y pide ayudas para el sector

Casado se ha pronunciado en estos términos en València, durante su visita a la Falla Exposición, donde ha estado acompañado por el presidente del PPCV, Carlos Mazón; la secretaria general del PPCV y portavoz en el Ayuntamiento, María José Catalá; y el Vicente Mompó, presidente del PP de Valencia.

El líder de los 'populares' ha valorado las Fallas, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como un "espectáculo artístico" pero también como "un elemento muy importante de nuestra imagen internacional y turística y de las tradiciones".

Así, el líder nacional de los 'populares' ha coincidido con la secretaria general del PPCV y portavoz en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, en la necesidad de que Generalitat y Ayuntamiento habiliten "ayudas" para este sector, que el año pasado no pudo celebrar sus fiestas.

"AYUDAS" PARA EL MUNDO FALLERO

Catalá ha valorado también la "fortaleza" y la "resistencia" del mundo fallero, tanto ante la pandemia como ante los temporales y ha señalado que estas fallas están aquí "para demostrarle al mundo que la cultura segura vale la pena y que las fallas son parte de nuestro ADN, de nuestro día a día, y necesitamos ver Valencia con vida y con alegría".

Para la secretaria general del PPCV, todos los sectores que están en torno a las Fallas -indumentaria, orfebrería, floristería, artistas falleros- son importantes" por lo que ha reclamado al Gobierno municipal y autonómico "ayudas" para estos sectores.

"OPTIMISMO"

Por su parte, el presidente del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha querido lanzar un mensaje de "optimismo" y ha señalado que el hecho de que Valencia tenga fallas "es un mensaje a otros municipios de que se pueden celebrar fiestas con responsabilidad".

"Durante estos días he visto lágrimas en los ojos de las falleras por el mal tiempo que ha hecho, pero también he visto ilusión y me quedo con la responsabilidad y paciencia que han demostrado. Los falleros han dado un ejemplo de sentido común", ha asegurado.