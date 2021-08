Un familia okupa un chalet de lujo en primera línea de playa en Mijas: "Que nos den una vivienda y nosotros nos vamos"

Una familia ha okupado una vivienda de lujo en primera línea de playa en Mijas, localidad de la provincia de Málaga. Este martes, una empresa de desokupación ha acudido hasta el inmueble para tratar de desalojar la casa, pero al llegar y enterarse del fallecimiento de un familiar de los okupas han decidido posponer el desalojo unos días.

Los propietarios de la vivienda, una pareja de extranjeros, han decidido contratar a una empresa de desokupación para que lleguen a un acuerdo con los okupas y que se produzca el desalojo lo más rápido posible.

Según han explicado desde la empresa de desokupación al programa Espejo Público, al enterarse del fallecimiento del familiar de los okupas han decidido "posponer unos días el desalojo y respetar el duelo. La vivienda la vamos a recuperar, pero no va a ser ahora, sino en unos días".

Una de las okupas ha asegurado a las cámaras del programa matinal que "están por necesidad y refugiados porque no tienen medios, no por disfrutar de la playa". "Tenemos cuatro menores y estamos aquí para no estar tirados en la playa, no estamos en primera línea de playa por capricho", ha dicho.

"Servicios sociales sabe que estamos aquí", ha reconocido la mujer. "Que nos den una vivienda y nosotros nos vamos".

El trabajador de la empresa de desokupación le ha asegurado a la okupa, en una conversación frente a las cámaras, que la propiedad estaría dispuesta a llegar a una solución para darle otra vivienda durante unos meses hasta que le llegue la ayuda que la familia que okupa la vivienda ya ha solicitado. Además, han asegurado que los propietarios no van a demandar a los okupas.