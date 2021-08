Sánchez y el presidente de Ceuta pactan activar todos los medios para devolver a los menores a Marruecos cuanto antes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), acordaron este miércoles activar "cuantos recursos tenga el Estado" para lograr que los menores llegados desde Marruecos que permanecen en la ciudad autónoma sean devueltos al país vecino "cuanto antes". Así lo indicó Vivas en una rueda de prensa posterior al encuentro que mantuvo con Sánchez en La Moncloa, y que se produjo menos de 24 horas después de que la Justicia ratificara la suspensión cautelar de las devoluciones.

En su comparecencia ante los medios, Vivas calificó de "insostenible" la situación, que se originó en mayo, cuando se produjo una llegada masiva de migrantes en situación irregular desde Marruecos a Ceuta. De las 12.000 personas que sortearon la frontera, explicó el presidente ceutí, "aproximadamente el 20%" permanecen en la ciudad, de los que "muchos" son menores. "Han pasado tres meses y el problema no se ha resuelto (...). La situación es insostenible. Los menores no están en las debidas condiciones (...). Es como si a Madrid llegaran 40.000 menores de un día para otro", insistió.

Por todo ello, dijo, el Ejecutivo local solicitó al central, a través de la Delegación del Gobierno en Ceuta, que se activase un acuerdo bilateral con Marruecos –suscrito en 2007, pero que nunca se había puesto en práctica– para posibilitar la devolución de los menores, una operación que la Justicia paralizó al considerar que no se están cumpliendo los trámites que marca la Ley de Extranjería. "Creíamos que actuábamos de forma correcta", se excusó el presidente ceutí, que manifestó su respeto a la decisión judicial al tiempo que insistió en que la única solución es devolver a los menores a Marruecos.

Más medios para efectuar las devoluciones

A partir de ahora, la hoja de ruta pactada por Sánchez y Vivas para por "activar cuantos recursos tenga el Estado para lograr el objetivo de retornar los menores a Marruecos" de acuerdo con "la interpretación de las leyes" que han efectuado los jueces en sus resoluciones. Por tanto, pese al revés judicial, la solución no cambia: los menores se devolverán a Marruecos lo antes posible. "El sentido común indica que, cuanto más recursos [se pongan en marcha], antes se podrá efectuar [el retorno]", insistió Vivas, quien descartó otras "opciones alternativas".

En concreto, y a preguntas de la prensa, dijo que "el traslado de los menores a la península no se ha planteado como opción" y que "no existe ninguna alternativa que pueda resolver el problema mañana", por lo que todos los esfuerzos se destinarán a acelerar los trámites y garantizar la "seguridad" en la ciudad autónoma.

"El auto que ha provocado la paralización [de las devoluciones] no ha dicho que los retornos no sean posibles, sino que se tienen que hacer mediante un determinado procedimiento (...). No vamos a hacer ningún retorno como los anteriores, que creíamos que estaban bien hecho, pero un juez ha dicho que no. Acatamos la resolución y apostamos por el retorno (...) cumpliendo el reglamento de la Ley de Extranjería", concluyó.

Tono conciliador

Pese a que hay varias instituciones implicadas en las devoluciones que la Justicia ha rechazado –Delegación del Gobierno, Ministerio del Interior, Gobierno de Ceuta...–, el presidente de Ceuta se esforzó en no culpar a ninguna de ellas. De hecho, manifestó su "agradecimiento y reconocimiento" al presidente Sánchez, por su "rapidez e implicación" en la gestión de este asunto. "Quiero que los ceutíes confíen en que no están solos, porque tenemos con nosotros al Gobierno de la nación", subrayó.

"No se trata de señalar a nadie (...). Los retornos se han llevado a cabo de forma conjunta y coordinada entre nuestros dos gobiernos", recalcó Vivas, quien se mostró satisfecho con el desarrollo de la reunión.

Rechazo de las ONG

Tras la comparecencia de Vivas, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado expresó su rechazo frontal al acuerdo entre el Gobierno de España y la Ciudad Autónoma de Ceuta, pues implica, a su juicio, que "más de 700 menores" permanecerán "en instalaciones insalubres e inadecuadas para su acogida".

La red criticó especialmente que no se reparta a los menores entre las diferentes comunidades autónomas y que sólo se destinen recursos para "garantizar la expulsión de los menores, lo que no mejorará mientras dure ese proceso de instrucción ninguna de las necesidades educativas, asistenciales y terapéuticas de los menores actualmente tutelados o en situación de tránsito"

Por su parte, la Asociación Católica Española de Inmigrantes (Accem) pidió la "implicación" y la "coordinación" de todas las comunidades autónomas en la acogida de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta y ha demandando un plan "coordinado" y "responsable" entre todas las comunidades que haga posibles que los menores reciban un trato "individualizado".