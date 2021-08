Robles: "Occidente le ha fallado a Afganistán y me siento muy frustrada por no poder hacer más"

"Occidente le ha fallado a Afganistán, sin ninguna duda. Lo digo sin paliativos, sin paños calientes". Con esa contundencia se ha pronunciado este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la crisis en la que se ha visto sumido el país asiático desde que los talibanes se hicieron con el poder. "Me siento muy frustrada de no poder hacer más", ha agregado, en referencia a la evacuación de miles de afganos que temen por su vida.

Robles ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que no se cree la supuesta imagen de moderación que el grupo fundamentalista pretende trasladar y ha lamentado que el país vaya a retroceder veinte años. "Cada día la violencia es mayor. Los talibanes hacen todo lo posible por violar los derechos humanos de la población", ha afirmado, antes de recordar que la situación "va a ser terrible" especialmente para las mujeres y las niñas.

La ministra, que ha instado a la comunidad internacional a reflexionar sobre lo ocurrido, ha puesto en valor el esfuerzo "sobrehumano" que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas españolas en el aeropuerto de Kabul. "Hay millones de personas en situación límite. Vamos a traer al máximo número posible. Estamos llevando a cabo una lucha titánica para sacar a la gente. A los afganos llegar hasta el aeropuerto les está resultando prácticamente imposible", ha explicado. Recibidos con "golpes, disparos y cuchilladas", muchos de esos ciudadanos no consiguen entrar en el aeródromo y se ven obligados a regresar a sus casas.

"Hacemos lo que podemos en una situación que no controlamos. No vamos a poder sacarlos a todos porque no depende de nosotros. Todos estamos sufriendo y llorando mucho", ha admitido Robles, quien ha alertado de que a partir del 31 de agosto, cuando EE UU se retire del aeropuerto de Kabul que ahora controla, no podrán ser evacuadas más personas.