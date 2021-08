El Gobierno rechaza que Sánchez acuda al Congreso por Afganistán y la Covid, y ofrece que comparezcan tres ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no comparecerá en el Congreso para dar cuenta de la gestión de la pandemia y la crisis de Afganistán, como reclamaba el PP. Tal como avanzó este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, los socialistas rechazarán –con el apoyo de sus socios de coalición, Unidas Podemos– esa petición en la Diputación Permanente que se celebrará este miércoles. A cambio, el Gobierno ofrece que comparezcan tres ministros en los próximos días.

El PP habría registrado solicitudes de comparecencia para que dieran explicaciones en el Congreso el propio Sánchez –por Afganistán y por la sentencia del TC que declaró la inconstitucionalidad del primer estado de alarma aprobado para hacer frente a la Covid–, las vicepresidentas Calviño y Ribera –la primera por la OPA sobre Naturgy y la segunda por el precio de la luz–, y otros ocho ministros, todos ellos del ala socialista del Ejecutivo.

Frente a ello, el Gobierno ofrece que comparezcan, a petición propia –lo que le permite fijar el objeto de la comparecencia– los titulares de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; de Sanidad, Carolina Darias; y la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Previsiblemente, informarán sobre la crisis afgana, la evolución del coronavirus y las medidas para hacer frente a la escala del recibo de la luz, respectivamente.

Si todo sale según el plan del Gobierno, estas comparecencias serán las únicas que se aprobarán en la Diputación Permanente de este miércoles y tendrán que celebrarse en los próximos días, antes de que el miércoles 1 de septiembre comience el periodo ordinario de sesiones. En palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, estas son las explicaciones que el Ejecutivo considera "oportunas". Preguntada por Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez sostuvo que el presidente está "dando la cara" y que seguirá haciéndolo en las habituales sesiones de control, que se reanudarán en septiembre.

Además de retomar el habitual calendario parlamentario, está por ver si el Gobierno convoca el debate sobre el estado de la nación, que habitualmente se celebra cada año pero que el Ejecutivo no ha convocado hasta la fecha, l oque ha generado críticas de la oposición. Antes del parón estival, la entonces portavoz, María Jesús Montero, sostuvo que "se podrá criticar a este Gobierno de muchas cosas, pero no de no comparecer permanentemente ante el Congreso", y se escudó en las intervenciones periódicas de Sánchez por el estado de alarma para defender que, de facto, ya ha habido "varios debates de la nación" en los últimos meses.

También tendrán que comparecer los nuevos ministros nombrados por Sánchez en julio, ya que es habitual que tras tomar la cartera acudan al Congreso a explicar sus planes.

La oposición pide explicaciones al Gobierno

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, rechazó este martes que los españoles "pagan la factura de la ineficacia y falta de iniciativa política" del Gobierno y de la izquierda, y pidió al resto de partidos que apoyen la petición de comparecencia del presidente y diez de sus ministros, porque la ciudadanía "tiene el derecho" de escuchar qué es lo que el Gobierno va a hacer para resolver "los problemas que tienen".

"Pedimos la comparecencia del presidente y de diez ministros del Gobierno porque cuando los españoles tienen problemas necesitan un Gobierno que los resuelva, y lo que tenemos ahora es un presidente y un Gobierno que considera que los problemas de los españoles no son sus problemas y no se preocupan ni se ocupan de ellos", remachó.

El vicesecretario general y portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, dijo por su parte este lunes que Sánchez debía comparecer en el Congreso para explicar su plan en relación con la crisis de Afganistán y subrayó que son "los muchos temas de actualidad" que se han sucedido en agosto, por lo que acusó al Ejecutivo de "no reaccionar de manera rápida" y tildó de "llamativo" el "retraso por comparecer" de Sánchez. "El presidente tiene que venir al Congreso a dar los detalles", insistió.

Vox, finalmente, pidió este lunes la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que informe sobre la operación de retorno de menores de Ceuta a Marruecos, que sigue paralizada por la jueza del Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta. Precisamente sobre este asunto versará la reunión que mantendrán, este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.