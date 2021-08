Marzà apuesta por Ribó para encabezar la lista de Compromís en València: "Para lo que él quiera, tendrá el apoyo"

"Es el mejor alcalde que podemos tener", ha aseverado Marzà, quien, no obstante, ha subrayado que el primer edil "se ha ganado hacer lo que él quiera". "Para lo que él quiera, tendrá el apoyo", ha insistido.

Así lo ha manifestado Marzà en una entrevista concedida a Europa Press en la que se ha manifestado a favor de que Ribó repita como candidato de Compromís a la alcaldía del 'cap i casal'. Cabe recordar que el propio Ribó no se ha pronunciado sobre esta posibilidad y ha rechazado hacerlo de momento.

Sobre su propio papel como posible candidato de Compromís ante las próximas elecciones, -se ha especulado sobre si podría ser una alternativa a la candidatura a la Presidencia de la Generalitat-, el actual titular de Educación del Consell ha remarcado que no se ve "yendo contra nadie". "No tengo esa ambición personal", ha asegurado.

"Se me pregunta mucho sobre esto, -ha razonado- pero yo me siento cómodo cuando puedo apoyar en una cuestión colectiva, nunca pensando en algo individual. No tengo ambición de ningún puesto, lo que quiero es seguir contribuyendo y me veo igual volviendo a la escuela, haciendo de conseller o trabajando en otro proyecto social. Lo bueno es que los proyectos sobrevivan a las personas".

Por ello, y para "llegar a más gente y que haya nuevos liderazgos", ha considerado muy conveniente el tránsito que se ha realizado en el VIII Congreso Nacional del Bloc, en el que, entre otras cosas, se aprobó el cambio de denominación a Més Compromís.

"Salimos más fuertes, hemos creado estructuras más potentes que nos ayudarán a llegar a más gente y a ser más útiles para adaptarnos a los retos futuros que tiene el país", ha aseverado. Prueba de ello, apunta, es que desde el congreso "hemos aumentado la militancia" y solo una semana después del cónclave "se afiliaron siete alcaldes y alcaldesas".

Ha resaltado la "satisfacción" por el paso dado y se ha mostrado convencido de que supone avanzar, también gracias a las personas que en un principio no veían claro el cambio. "Una muestra es que la ponencia política que tuve el honor de coordinar solo recibió dos votos en contra", ha apostillado.

Marzà manifiesta que el discurso de Més Compromís es "claramente una apuesta por el soberanismo democrático, que lo que hace es apostar por la soberanía de cada día del conjunto de las personas".

"NUNCA ME HA INTERESADO HABLAR DE BANDERAS"

Preguntado por si esto quiere decir que ese soberanismo habla más de lo cotidiano y menos de territorios o banderas, Marzà ha contestado: "No se puede construir un país sin que su gente sea libre, a mí nunca me ha interesado hablar de banderas, lo que me interesa es construir un país libre de personas libres, es indisociable".

Y ha terminado: "El pueblo valenciano necesita más autogobierno y dar visibilidad a su cultura y lengua. Si tenemos estructuras de autogobierno y una financiación justa tendremos más soberanía".