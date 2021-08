Frontex ve en Marruecos un socio "fiable y fuerte" de la UE en la gestión de los flujos migratorios

En una entrevista a Europa Press, Leggeri ha alabado la relación de su agencia con Marruecos y la gestión que el país norteafricano hace de los flujos migratorios, a pesar de los sucedido hace dos meses en la ciudad autónoma de Ceuta.

"Marruecos ha hecho mucho y está haciendo mucho en términos de gestión de la migración para evitar que el territorio marroquí se convierta en un lugar de salida hacia España y la Unión Europea", ha defendido.

A juicio del director ejecutivo de Frontex, la fiabilidad de Rabat queda demostrada por el hecho de que la ruta migratoria del Mediterráneo Occidental "está bajo control": "Más o menos tenemos el mismo nivel de llegadas que el año pasado, lo que demuestra que las autoridades marroquíes incluso han reforzado su gestión de las salidas desde Marruecos y han adoptado medidas para combatir actividades criminales relacionadas con el tráfico de seres humanos", ha explicado.

Leggeri defiende que esto se debe a la buena cooperación que la agencia que dirige mantiene con las autoridades marroquíes a pesar de lo ocurrido en mayo, cuando cerca de 8.000 migrantes accedieron a Ceuta de manera irregular en mayo de este año.

UN INCIDENTE AISLADO QUE NO SE REPETIRÁ

De hecho, el máximo responsable de Frontex considera que este episodio fue un "incidente aislado" que no se volverá a repetir: "Creo que fue un incidente aislado y probablemente no debemos exagerar porque la cooperación (con Marruecos) es excelente", ha argumentado.

Leggeri reconoce que hubo un "cierto incremento" de las llegadas de migrantes a Ceuta en aquellos días de mayo, pero subraya que las autoridades marroquíes lo detuvieron "muy rápido". "Entiendo que hubo contactos diplomáticos sobre cuestiones bilaterales entre Marruecos y España, pero eso no lo puedo comentar", ha indicado.

Por eso, el francés cree que no se repetirá un fenómeno así. "No creo que pueda pasar de nuevo", afirma, para después insistir en que Rabat es "muy activo" en su colaboración con Frontex y la UE, así como con España "a diario en el campo operativo".

EXPULSIÓN DE MENORES

Preguntado por la expulsión de los menores no acompañados ordenada por el Ministerio del Interior y ahora suspendida por la Justicia, Leggeri ha preferido no comentar procedimientos judiciales en marcha, pero ha admitido que cualquier situación que involucre a menores de edad no acompañados es "muy sensible".

"Por un lado, hay que asegurar que toda persona vulnerable sea tratada adecuadamente, pero por el otro, hay que pensar qué es lo que más le conviene a un menor no acompañado. ¿Estar solo en un país extranjero o volver a casa?", se ha preguntado el director ejecutivo de Frontex.

Leggeri, que reconoce desconocer los casos concretos de los menores no acompañados que podrían ser deportados a Marruecos, señala que su "experiencia" le ha demostrado que "algunas veces la edad de los migrantes puede ser muy difícil de determinar" y añade que también "pueden estar en riesgo si se quedan en Europa".

"Creo que también tenemos que asegurar que los menores no son explotados por redes criminales. El riesgo es que puedan ser vulnerables también en Europa", ha defendido antes de afirmar que está esperando la "decisión final" de la Justicia española porque será "importante" para "muchas partes" de las fronteras externas europeas.

DESPLIEGUE DE FRONTEX EN CANARIAS

Más allá de la relación con Marruecos y lo sucedido en Ceuta, el director ejecutivo de Frontex explica que las rutas migratorias hacia España desde África experimentaron un "cambio" a principios de 2020 "muy probablemente como consecuencia de la pandemia", debido a las restricciones que Rabat adoptó con respecto al movimiento de personas dentro del país.

A pesar de ello, las llegadas a la Canarias crecieron un 130% durante los siete primeros meses del año con respecto al mismo periodo del año anterior, según la última actualización de las cifras realizada por la agencia europea de control de fronteras.

Estos datos llevaron a Frontex en noviembre a proponer a España el "despliegue de una operación" que fue aceptada "inmediatamente" por Madrid, explica Leggeri. Desde entonces, la agencia que dirige Leggeri mantiene en Canarias un equipo de 41 agentes.