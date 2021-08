Concha Velasco, arruinada: "He vendido una cubertería para comprar en la farmacia"

Concha Velasco ha confesado estar arruinada a sus 81 años como consecuencia de la paralización del mundo del teatro durante la pandemia de la Covid-19, según adelanta Deia.

"Tuve que vender cosas de mi casa, como la cubertería, para comprar en la farmacia", ha relatado para ejemplificar la grave situación económica que atraviesa.

La pandemia ha sido una etapa dura para la actriz, como así lo manifiesta ella misma. "He vivido muy mal la pandemia. No me importa decirlo, he tenido que vender todo lo que tenía en mi casa porque cuando no se cobra, hay que hacerlo", explica.

"Dichosa yo que tenía cosas para vender. Hace unos días le dije a mi hijo: "Hay una cubertería allí, véndela". Y le dieron 50 euros para que pudiera ir a la farmacia", confiesa.

Aunque el coronavirus no solo le ha afectado en el tema económico, también en el sentimental. La distancia, los confinamientos y la precaución en las relaciones sociales han repercutido en gran medida a la actriz.

"Soy una persona que está acostumbraba a besar y a abrazar a la gente y a dormir con mi nieto, pero la soledad la he llevado mal", reflexiona.

Reconoce que se enfrenta a problemas económicos derivados de los gastos que ha invertido a la hora de producir obras de teatro. "He invertido en espectáculos todo lo que tenía en época de Paco y no todos han sido rentables. Por ejemplo, Hello Dolly costó mucho dinero y todavía me llegan facturas de los focos, del decorado... En el teatro he sido un poco despilfarradora, pero en la vida privada nunca. Han sido montajes muy caros. Las ruinas económicas siempre me han venido por los espectáculos, porque nunca me habrás visto en un casino. Nadie me habrá visto en fiestas en Marbella porque siempre estoy trabajando", ha declarado.