Hasta ocho las playas del Mar Menor han tenido que cerrarse por la repentina aparición de peces muertos en las aguas de la laguna. Los peces y crustáceos, la mayoría de pequeño tamaño, comenzaron a aparecer la noche del domingo, y el martes ya se habían recogido más de 250 kilos de peces muertos. Seis días después los cadáveres han seguido apareciendo y los peces y crustáceos han seguido muriendo a un ritmo imparable. Mientras los ciudadanos y los turistas se muestran sorprendidos y asqueados y piden una solución, los políticos y la comunidad científica discuten sobre el motivo de estas muertes.

Esta aparición de peces muertos no es un suceso nuevo para los murcianos. Pasó ya en 2019 cuando miles de peces murieron por la falta de oxígeno provocada por los vertidos de la agricultura. Se llegaron a recoger tres toneladas de peces muertos. Había tal cantidad de materia orgánica descomponiéndose en el Mar Menor, que las aguas se pusieron de un color verde turbio, a lo que se denominó 'sopa verde'. Y los ecologistas venían avisando desde hace semanas de que esto, podría repetirse de nuevo, como finalmente ha sucedido.

Si bien esta vez no parece tan grave, los peces vuelven a morir en las costas de Murcia y hasta ocho playas han cerrado al público a la vez para que los cadáveres de los peces puedan ser recogidos. Aunque seis de ellas ya han sido abiertas tras su limpieza, la aparición de peces muertos obliga a abrir y cerrar las costas dependiendo de su estado. Los ecologistas venían avisando de que esta anoxia, la falta de oxígeno, volvería a ocurrir, pero, esta vez, la Consejería de Medio Ambiente niega que este sea el motivo de la muerte de los peces.

¿Ola de calor o vertidos de la agricultura?

Horas después de evidenciarse la muerte de los peces, y basándose en la opinión de un miembro del Comité Científico de la Región de Murcia, la consejería de Medio Ambiente achacaba estas muertes al incremento de la temperatura provocada por la ola de calor y no a la mano del hombre.

Una opinión que no coincide con la de la comunidad científica independiente: "Es insostenible y no tiene ninguna base científica. Achacar al calor del verano la mortalidad de los peces en el Mar Menor es algo bastante poco defendible desde le punto de vista científico", declara a 20minutos Juan Manuel Ruiz, Investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) a cargo de la investigación del Mar Menor.

Peces muertos en el Mar Menor 20M EP

"En una zona costera los organismos están adaptados a un ecosistema con unas variaciones de salinidad y temperatura. Además, no se puede asociar una ola de calor atmosférica con que haya habido una ola de calor en el mar", explica el investigador, después de haber pasado toda la noche recogiendo muestras de la laguna.

Ese es en el punto en el que está la investigación en este momento, se están recogiendo muestras "para hacer un diagnóstico lo más objetivo posible", pero, ahora mismo todo apunta a que la muerte de peces "está relacionado con la entrada de vertidos que se producen en el Mar Menor, la mayoría de la agricultura", cuenta Ruiz.

Con los datos preliminares, parece que han sido "el mitógeno y el fósforo que están en esos vertidos los que han causado esas reacciones", explica el investigador. Pero desde luego, lo que no se puede hacer es "banalizarlo diciendo que es una ola de calor" porque todo apunta "desde el principio a la anoxia" como en 2019.

Juan Manuel Ruiz explica que, aunque no quiere hacer previsiones sobre si los peces seguirán muriendo o no, todo "apunta a que no tiene muy buena pinta, los datos que vamos obteniendo no son muy esperanzadores".

Los argumentos no convencen a los ecologistas ni a la oposición

Los argumentos de Medio Ambiente no convencen a la comunidad científica pero tampoco a los ecologistas, La Asociación de Naturalistas del Sureste y WWF consideran que "no se puede asegurar, como ha hecho la Comunidad Autónoma que la causa de la muerte no es la falta de oxígeno" y exigen una investigación en profundidad y no cerrar el caso, cuando todo apunta a la anoxia.

🔴 Miles de peces y otras especies muertos en el Mar Menor 🔴



¿Qué está pasando? 😱



La orilla sur está plagada de peces muertos y en la orilla noreste ya empieza a haber indicios de que algo pasa.@asambleamurcia, @LopezMirasF y @Teresaribera hay que averiguar qué está pasando pic.twitter.com/4ys95v7v9O — WWF España 🐼 (@WWFespana) August 18, 2021

Y mucho menos convencen a la oposición de la Región de Murcia, el Partido Socialista de Murcia y Unidas Podemos apuntan directamente al consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo. La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín ha pedido a Luengo que explique "sus íntimos vínculos con la agroindustria" y cree que este episodio del Mar Menor estaría relacionado con "la investigación de la Fiscalía, que trata de averiguar si Luengo favoreció unos regadíos ilegales de su tío, uno de los mayores terratenientes del campo de Cartagena".

"López Miras y su Gobierno siguen en su tónica de beneficiar a los suyos, aunque esto suponga acabar con el Mar Menor, con todas las consecuencias catastróficas económicas, turísticas y medioambientales que esto conlleva" ha apoyado portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas

Ambos partidos han pedido la comparecencia urgente de López Miras y de Luengo porque creen inadmisible que el Consejero y el Presidente de la Región sigan de vacaciones mientras "la ciudadanía de la Región ve cómo el Mar Menor se muere y la Fiscalía abre diligencias para investigar a su consejero de Medio Ambiente", ha dicho Lucas.

La Región de Murcia culpa a Teresa Ribera

Por su parte, en este baile de reproches, Luengo ha culpado directamente a Teresa Ribera, la Ministra de Transición ecológica y la ha denunciado ante la Fiscalía para que se la investigue "por su decisión de abandonarlo, permitiendo que cada día entren al ecosistema 30.000 metros cúbicos de agua dulce y 5.857 kilos de nutrientes”.

“Llevamos meses advirtiendo al Ministerio que proceda a cesar de manera inmediata las entradas de agua, que impiden que los niveles de clorofila se mantengan bajos o la salinidad no pueda recuperar su estado óptimo”, concluyó el consejero en rueda de prensa este martes

El Gobierno de la Región de Murcia va a presentar una denuncia ante la Fiscalía para que investigue a la vicepresidenta tercera del Ejecutivo central y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por "falta de diligencias" para recuperación del Mar Menor. Así lo ha indicado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo. (Fuente: POPULAR Murcia) El Gobierno de Murcia denunciará a Ribera ante la Fiscalía

Sin embargo, el investigador Juan M Ruiz se queda al márgen de los reproches políticos y cree que "la única culpa es la causa que produce esto que son los vertidos. Y esos vertidos tienen unos orígenes, la culpa está ahí. Y como ciudadano estoy tan perplejo como cualquier otro porque todo ese debate no se enfoca en la autentica causa".

Ruiz manda un último mensaje a los políticos y la ciudadanía: "Mientras no se corrija el lugar de donde salen esos vertidos esto seguirá pasando, será algo recurrente y lo hemos dicho por activa y por pasiva".

Ciudadanos y turistas asqueados por la situación

Mientras los políticos tratan de encontrar el motivo de esta catástrofe ecológica en el Mar Menor y tratan de descargar responsabilidades, los ciudadanos y los turistas solo piden soluciones. Son muchos los que han ido de vacaciones y se han encontrado con un panorama desolador: peces muertos, orillas llenas de cadáveres y un olor nauseabundo.

⚠️EL MAR MENOR VUELVE A MORIR⚠️



Video grabado hoy en la playa de La Lengua de la Vaca en Los Nietos (Cartagena).

Los peces vuelven a salir muertos del agua por la falta de oxígeno que causan los vertidos. pic.twitter.com/5Zd8zPoB2P — Francisco Cortés (@Francortescdp) August 16, 2021

Esta tarde en Mar de Cristal. Innumerables peces muertos a orillas del Mar Menor. #MarMenor #SOSMarMenor pic.twitter.com/LVHjQvAmeZ — Miguel Company /🍋 (@MiguelCompany) August 16, 2021

Los vecinos de la Región y los turistas han denunciado en sus redes sociales el pésimo estado en el que se encuentran las playas y como los peces muertos cubren la arena y se pueden sacar del agua por puñados. La petición es unánime, que dejen a los expertos actuar y cuiden el Mar Menor para que no desemboque en la temida 'sopa verde'.