José Mercé, Carmen Linares, Eva Yerbabuena y María Moreno encabezan el V Festival Flamenco Mediterráneo

El evento, además de los cuatro espectáculos protagonizados por estos artistas, el V Festival de Flamenco Mediterráneo también ofrecerá un ciclo de cuatro películas documentales sobre el flamenco, una conferencia del flamencólogo José María Velázquez de Gaztelu y un concurso de fotografía, que concluirá con una exposición fotográfica de las imágenes a concurso.

El Festival de Flamenco Mediterráneo es una propuesta de FundaciónMediterráneo para acercar la cultura del Flamenco a Alicante y poder ser una referencia cultural y turística que permita vincular a la ciudad de Alicante con el potencial del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, según ha informado la entidad en un comunicado.

Respecto a las actuaciones, José Mercé será el encargado de inaugurar los espectáculos de la V edición del Festival. Lo hará con "Flamenco", su última gira, con la que hace parada en Alicante. Mercé conoce e interpreta el flamenco como nadie, y el comienzo de su espectáculo está dedicado a los palos más de "raíz" del flamenco junto a su guitarrista, Antonio Higuero.

La programación continuará el 22 de octubre con Eva Yerbabuena,referente histórico del flamenco en movimiento, la danza española y el arte en general. Asimismo, el 12 de noviembre, será el turno para Carmen Linares, la cantaora más importante del flamenco actual presenta un espectáculo único con las canciones más importantes de su vida artística.

El Festival Flamenco Mediterráneo cerrará su V edición con el espectáculo "More (no) more" de la bailaora María Moreno. Igualmente, el periodista José María Velázquez Gaztelu presentará su libro "De la noche a la mañana. Medio Siglo de la Voz de los Flamencos" el 14 de octubre a las 19 horas, en la sede de Alicante de Fundación Mediterráneo.

Por último, la entidad ha propuesto, dentro del Festival, un ciclo de cuatro películas documentales sobre el flamenco. El 25 de octubre se podrá ver "Revelando a Mario", retrato del productor musical Mario Pacheco, creador del sello discográfico que lanzó el "nuevo flamenco" de Ketama o Pata Negra.

El 8 de noviembre se proyectará "La Española. La de Torres", documental que cuenta la historia de Antonio de Torres Jurado, carpintero nacido en Almería en 1817 y desconocido inventor de la guitarra actual.

El 15 de noviembre será el turno de la película "Menese", completo y cercano retrato del cantaor José Menese que traza de forma reveladora su compleja personalidad y su simbiosis artística con el poeta Francisco Moreno Galván.

Por último, el 22 noviembre estará dedicado al guitarrista más grande de todos los tiempos: el documental "Paco de Lucía: La Búsqueda" es una crónica viva de la carrera del brillante guitarrista , desde la primera vez que cogió una guitarra en su ciudad natal de Algeciras hasta la creación de su último disco.

Asimismo, Fundación Mediterráneo ya ha convocado el Concurso deFotografía Flamenca, que se ha consolidado tras el éxito de sus tres primeras ediciones.