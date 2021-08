Detienen a una menor por agredir a su madre y apagarle un cigarro en el brazo tras negarse a darle dinero

La Policía Local de Málaga ha detenido este lunes a una menor de 17 años por supuestos malos tratos a su madre. Este hecho se produjo tras una discusión entre ambas por no querer la madre dar más dinero a la hija, lo que provocó que esta le gritara y le agrediera, llegando a apagar un cigarro en el brazo de su progenitora.

Según fuentes consultadas por El Confidencial, una vecina alertada por el ruido decidió llamar al 092, personándose minutos después una patrulla de la Policía Local en el domicilio. Al parecer, la madre presentaba lesiones en el cuerpo, fruto de los golpes que según explicó le había propinado su hija.

Según la madre, esta situación no es nueva, ya que en otras ocasiones también había reaccionado de esta manera cuando no le daba dinero; algo que los propios policías pudieron comprobar, ya que la actitud agresiva de la hija no cesó ni con los agentes presentes.

Fuentes policiales aseguran que los agentes tuvieron que separar a ambas y ponerlas en habitaciones separadas, a causa de los insultos y gritos de la hija a su madre.

La Policía Local terminó deteniendo a la menor, ya que la madre decidió interponer una denuncia por un supuesto delito de violencia en el ámbito familiar. En el momento en el que se encontraban de camino a la comisaría la joven explicó a los agentes que había tomado pastillas, por lo que tuvieron que trasladarla previamente a un centro sanitario, donde continuó con actitud agresiva con el personal sanitario.

Tras ser atendida, la joven quedó en observación custodiada por la policía, antes de ser puesta disposición judicial.