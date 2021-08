Måneskin e Iggy Pop, juntos en una nueva versión de 'I Wanna Be Your Slave'

El grupo italiano Måneskin, ganador de Eurovisión 2021, estrenará mañana una nueva versión de una de sus canciones más populares, I wanna be your slave, que contará con la participación de Iggy Pop, leyenda del rock estadounidense.

El tema forma parte del álbum Teatro d'Ira Vol.1 y su videoclip, estrenado el 15 de julio, acumuló 22 millones de visualizaciones en una semana en Youtube.

Los romanos Victoria, Damiano, Thomas y Ethan siguen con su particular revolución y, tras recorrer festivales de toda Europa y ganarse al público, versionarán esta canción que es un homenaje a I wanna be your dog de los Stoodges de Iggy Pop.

Hace tres días el grupo italiano publicó en su Instagram una breve grabación de una conversación que tuvieron con el rockero, que se animaba incluso a despedirse en italiano con un "Ciao".

"Fue un gran honor que le gustara nuestra música y que quisiera trabajar con nosotros. Fue conmovedor verlo cantar I Wanna Be Your Slave en vivo frente a nosotros, fue muy poderoso ver a un artista tan grande siendo tan abierto y amigable", celebraron.

Y agregaron: "Todos crecimos escuchando su música y nos inspiró para montar una banda, aún es increíble para nosotros haber tenido la oportunidad de conocerlo y hacer música juntos".

Iggy Pop por su parte aseguró que los Maneskin le habían "dado un subidón de calor".

Tras su paso por X Factor en 2017 y ahora convertidos en una auténtica revolución en las redes sociales después de conquistar el festival de Sanremo y el de Eurovisión con Zitti e buoni, la banda romana sigue recogiendo las mieles del éxito.

Su canción Beggin permaneció a la cabeza de la lista Spotify Flobal Top 50 Chart durante cuatro semanas y se han convertido en el primer grupo italiano en colarse en las clasificaciones británicas.

Además, han colgado el cartel de entradas agotadas para su próxima gira por Italia, que contará con una cita especial el 9 de julio de 2022 en el Circo Máximo de Roma, y también se les verá en los principales conciertos y festivales de rock del continente.