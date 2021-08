Coronavirus.- La provincia de Málaga contabiliza 13 municipios sin contagios de COVID-19 en dos semanas

Así, según los datos consultados por Europa Press, se trata de las localidades de Arenas, Canillas de Aceituno, Comares, Cútar, y Salares, en el distrito Axarquía; Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Júzcar y Pujerra, en Serranía; y Carratraca en Valle del Guadalhorce. En el resto de distritos sanitarios malagueños, todos los municipios han contabilizado contagios en ese periodo.

Frente a estos municipios se encuentran los que más incidencia acumulan y superan los mil casos. Se trata de Alcaucín, con una tasa de 1.886,8 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas; Nerja (1.002,6); Campillos (1.204,2); Sierra de Yeguas (1.024,7); Villanueva de la Concepción (1.003,6); El Burgo (1.004,5); Faraján (8.812,3, la más alta de toda la provincia); y Jubrique (1.529,6).

Cabe recordar que la Junta ha decidido proponer medidas de restricción de la libertad de movimiento en horario nocturno para el municipio malagueño de Campillos, que tiene más de 5.000 habitantes; que en esta jornada vuelve a superar los mil casos y aumenta su tasa, pasando de los 1.156,6 de este miércoles a los 1.204,2 de este jueves. No obstante, la medida no entrará en vigor hasta que no se pronuncie al respecto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Todos los distritos sanitarios de la provincia, como son Axarquía (con una tasa de 570,7 por cada 100.000 habitantes en dos semanas), Costa del Sol (723,5), La Vega (680,7), Málaga (906,7) y Serranía (727,3) se mantienen en nivel 3 de alerta sanitaria.

Por su parte, las localidades de Marbella y Estepona, que tienen toque de queda nocturno ya que hace una semana superaban los 1.000 casos y deben mantenerlo hasta este viernes, 6 de agosto, cumpliendo lo establecido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía tras la ratificación del TSJA, continúan bajando la incidencia, situándose actualmente en 848,0 y 872,9, respectivamente.

La capital, por su parte, que volvió a esquivar el toque de queda esta semana también sigue con el descenso en la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en dos semanas y se sitúa en 939,4 frente a 985,9 del miércoles.