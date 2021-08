Limpieza con láser o cómo evitar que la suciedad pase desapercibida con la nueva aspiradora sin cable de Dyson

A la hora de limpiar un hogar, todos compartimos el mismo sentimiento: conseguir una casa impecable y libre de bacterias es harto difícil. Y no será porque nosotros no pongamos de nuestra parte invirtiendo parte de nuestro tiempo (¡y esfuerzo!) en que todo esté impecable. Además, estamos haciendo inversiones considerables para que nuestro batallón de limpieza cuente con los dispositivos más novedosos que nos ayuden a realizar este tipo de tareas de forma más efectiva. Por ejemplo, desde que descubrimos el robot limpiacristales ya no sabemos vivir sin él, puesto que nuestras ventanas relucen como si fueran nuevas.

Lo mismo ocurre con las escobas verticales que, si bien siguen compitiendo con los robots aspiradores, han demostrado ser perfectas para ofrecer una limpieza exquisita en la que alcancemos todos los rincones de nuestro hogar siendo nosotros los que controlamos la sesión. A ello contribuyen los muchos accesorios que suelen incluir, como las rinconeras iluminadas, perfectas para que ni una mota de polvo escape de nuestra misión. En este sentido, Dyson ha creado un nuevo aspirador sin cables que evita que la suciedad pase desapercibida: se trata del modelo V15 Detect Absolute que incorpora tecnología láser para mostrar hasta el polvo microscópico y poder, de verdad, realizar una limpieza efectiva. ¿Quieres saber por qué se va a convertir en tu aliado de limpieza?

Este modelo incorpora tecnologia láser. Dyson

Las claves de este modelo

Hasta el polvo microscópico. La principal diferencia de este modelo respecto a otros es su tecnología láser, gracias al cepillo Laser Slim Fluffly, especial para suelos duros, que cabe hasta por debajo de los muebles y que detecta partículas que, normalmente, no se ven. Además, su sensor las mide para aumentar automáticamente la potencia de succión en caso necesario.

La principal diferencia de este modelo respecto a otros es su tecnología láser, gracias al cepillo Laser Slim Fluffly, especial para suelos duros, que cabe hasta por debajo de los muebles y que detecta partículas que, normalmente, no se ven. Además, su sensor las mide para aumentar automáticamente la potencia de succión en caso necesario. Información de limpieza. La pantalla LCD que tiene esta escoba vertical muestra al usuario lo que se ha absorbido. Allí también se muestran las altertas de mantenimiento, la vida de la batería y los modos de potencia.

La pantalla LCD que tiene esta escoba vertical muestra al usuario lo que se ha absorbido. Allí también se muestran las altertas de mantenimiento, la vida de la batería y los modos de potencia. Accesorios. Igual que el resto de modelos de Dyson, esta versión incorpora accesorios para poder realizar una limpieza completa. En total son ocho, entre ellos, un nuevo accesorio para recoger el pelo largo y el de mascotas que permite seguir trabajando sin que se enreden en el cepillo. También incluye otro para rincones difíciles y hasta un cepillo para quitar el polvo de pantallas y superficies.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Dyson y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.