Que los cristales no se te resistan: este es el truco que va a cambiar tu vida (¡y hacer efectiva la limpieza!)

Aunque la plancha tiene fama de ser la peor tarea del hogar por la dificultad que presenta acabar con las arrugas de la ropa cuando no tenemos buenas herramientas, hay alguna (¡aún!) más terrible. ¿No se te pone a carne de gallina, acaso, cuando se habla de limpiar los cristales? Si se trata de confesar, a nosotros tampoco nos gusta nada y, cuando no procrastinamos, también obtenemos como resultado vidrios llenos de marcas, gotas y, en ocasiones, hasta más sucios que antes. Pero, en pos de remediarlo, desde 20deCompras nos hemos decidido a encontrar respuestas. ¡Y vaya si lo hemos hecho! ¿Sabías que somos expertos a la hora de cometer errores en su limpieza?

Para empezar, rara vez miramos la previsión del tiempo a la hora de hacerlo: hay que escoger días en los que ni vaya a llover (por razones obvias) ni luzca el sol, puesto que el espray limpiacristales se seca demasiado rápido y no nos da tiempo a eliminar todos sus restos. También hay que atender al tipo de producto que escogemos, siendo la mejor opción una mezcla casera a la que añadamos un chorro de amoniaco en una botella de agua posteriormente bien agitada. Por último, y no por ello menos importante, hay que apostar por herramientas de calidad que no dejen rastro cuando las usamos, bien sea una bayeta de microfibra o uno de los robots que están revolucionando el mercado.

En este caso, ¡nosotros nos quedamos con el último! Y es que, tras rastrear el catálogo de Amazon, hemos descubierto que el modelo de Cecotec tienen un 24% de descuento y que te ahorras 40 euros en su compra. ¿Quieres saber por qué es la mejor solución para dejar tus cristales como nuevos?

Cecotec robot limpiacristales Conga WinDroid. Amazon.

Así funciona este modelo

Si nunca has usado estos dispositivos, al principio puedes creer que se van a caer al dejarlos en el cristal. Sin embargo, este modelo cuenta con una potente bomba de succión que lo mantiene adherido a la ventana sin que tengamos que preocuparse de que se caiga. También incorpora un triple sistema de seguridad que evita sustos: una cuerda superresistente, un sistema de alimentación ininterrumpida que lo mantendrá en el cristal, aunque no haya corriente y un algoritmo de control que detecta obstáculos y marcos. Esta última prestación permite que el robot calcule la ruta idónea y tenga en cuenta los límites de la ventana. Además, da igual la posición de la ventana, puesto que dispone de cuatro programas de limpieza automáticos que lo hacen funcionar desde cualquier ángulo.

Otra de sus ventajas es que incluye un mando de control remoto para que puedas manejarlo. También, al igual que la mayoría de los robots aspiradores, este gadget se conecta con una aplicación. Más allá de los cristales, este modelo también está diseñado para limpiar azulejos y superficies lisas, por lo que su inversión merece la pena al apostar por un dispositivo versátil. Por último, se trata de una forma de limpieza más ecológica que si recurrimos al papel de cocina, puesto que incluye paños reutilizables que se lavan y quedan como nuevos para poder volver a usarlo.

