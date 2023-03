El baño, con su constante trajín, es una de las habitaciones de casa que más suciedad acumula. La humedad constante que se genera promueve la proliferación de hongos y bacterias que nos obligan a ser meticulosos con la limpieza de desagües y juntas, así como a buscar soluciones para acabar con el moho negro que suele aparecer en la bañera. Y es que, además de atacar directamente a nuestro gusto por el orden del hogar, su aparición puede poner en jaque la salud de todos los miembros de la casa.

Lograrlo, aunque confiemos en el poder del vinagre mezclado con bicarbonato que ya usamos para eliminar la grasa quemada de las sartenes, exige hincar las rodillas en el suelo e invertir varios minutos en frotar de forma meticulosa en todas las zonas en las que el moho ha ganado terreno... o lo puede ganar! Esfuerzo y tiempo que, si somos francos, nos gustaría ahorrarnos o minimizar en la medida de lo posible. No es por ello de extrañar que en TikTok, la comunidad que viraliza los mejores trucos para el hogar, los usuarios ya hayan dado con la solución que todos esperábamos.

Se trata de una fregona giratoria del catálogo de Amazon, de la firma Leebein, con cabezales y mangos intercambiables diseñada, específicamente, para limpiar la suciedad del baño y las juntas de suelos y paredes de, por ejemplo, la cocina o la terraza. Una herramienta fácil de usar que asegura dos velocidades y una autonomía de 90 minutos para usarla a nuestro antojo donde y cuando queramos. Así, gracias a su potencia, evitamos invertir más tiempo del que disponemos y, gracias a los mangos intercambiables (de hasta 137 centímetros de largura), que tengamos que agacharnos para eliminar el moho que nace en las zonas más húmedas de casa.

Este dispositivo incluye 8 cabezales intercambiables. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Fregona giratoria eléctrica Descripción: Dispositivo de limpieza giratorio con ocho cabezales intercambiables para ofrecer una solución de limpieza completa. Incluye mango extensible de hasta 137 centímetros de longitud para poder alcanzar todos los rincones sin tener que agacharnos. Marca: Leebein Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 61.99 Imagen:

Ya hemos visto que este dispositivo nos ayuda a ahorrar tiempo a la hora de enfrentarnos a la ardua tarea de limpiar la ducha, algo que no es fácil puesto que hay que lidiar con manchas de cal, óxido y restos de geles y otros cosméticos. Si no las eliminamos y no tenemos ningún protector de silicona que mantenga a salvo los desagües de casa podemos tener problemas de atascos y malos olores en las tuberías. Para ayudar a eliminarlas sin apenas esfuerzo, este cepillo eléctrico se sirve de un mango extensible que puede alcanzar los 137 centímetros para que podamos acceder hasta las zonas más difíciles sin tener que agacharnos y que sufra nuestra espalda.

Esa comodidad es, precisamente, la característica que destacan los usuarios que ya lo han probado en alguna de las más de 3.000 valoraciones que ya ha recibido, de las cuales el 61% le ha otorgado la puntuación máxima de cinco estrellas doradas. Su utilidad para limpiar desde los azulejos hasta la mampara, gracias a los cabezales intercambiables que incluye, también han convencido a los usuarios que no dudan en recomendar la inversión. Para nosotros (y para muchos perfiles en redes sociales), la ducha es una de las zonas en las que sacarle más partido, pero también se puede emplear para limpiar el suelo, las cocinas e, incluso, las ruedas y tapicerías de los coches, en este caso, sin jabón para no tener que cambiarlas.

Cómo limpiar la ducha con este cepillo

Los cabezales intercambiables son los que nos facilitan la limpieza completa de la ducha y, para esta estancia, nuestros mayores aliados serán el cepillo de esponja y el plano grande. En el primer caso, es el más indicado para emplear con el cristal de la mampara, puesto que evita los arañazos sin renunciar a una higiene completa. En el caso del plano, es perfecto para las superficies generales y para eliminar la suciedad de los azulejos, tal y como vemos en el vídeo publicado en TikTok por @thhomesmart, en el que también vemos otras aplicaciones para el hogar.

En cuanto al resto de complementos, el cepillo de punta es el adecuado para eliminar la suciedad, sobre todo la cal incrustada, de los grifos y el desagüe, para que vuelvan a estar relucientes. El cepillo de fibra lo reservaremos para superficies delicadas, en este caso, más allá del cuarto del baño, porque resulta muy útil en la cocina, mientras que el de lana es perfecto para lavar las tapicerías. Por último, el más grande de mopa, será el adecuado para los suelos.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.