No te quedes sin pilas: en Amazon tienen los modelos más vendidos de Duracell... ¡y están rebajados!

Hay cosas en casa que nunca deben faltar. Leche y café (¡o cacao!), para el desayuno; papel higiénico y pasta de dientes, para el baño; pastillas del lavavajillas (¡de las que triunfan en Amazon!), para que todo esté recogido... Entre esta lista de básicos del hogar, que en cada caso tiene particularidades, tampoco suelen faltar las pilas, pues, si bien es cierto que cada vez son más los dispositivos que se sirven de cables o cargadores inalámbricos para reponer energías, aún son muchos los que requieren el servicio de las alcalinas para funcionar a pleno rendimiento. Despertadores y relojes, mandos a distancia (¡incluidos los Fire Stick que hacen nuestra tele smart!), radios, termostatos, ratones inalámbricos, maquinillas... son solo algunos de los primeros que nos vienen a la mente.

Por ello, las pilas nunca deben faltar en los cajones despensa de casa; aunque, todo sea dicho, es la típica compra que nos da pereza hacer: las adquirimos para no saber cuándo las vamos a gastar. Pero, tranquilo, tenemos una noticia que te va a motivar y que va a lograr que dejes de procrastinar con este asunto: los modelos de Duracell, desde las alcalinas hasta las de botón, están rebajadas un 20% en el catálogo de Amazon para que te las lleves al mejor precio. Son las favoritas del marketplace, puesto que sus valoraciones van desde las 20.000 a las 176.000, y algunas están hasta a mitad de precio. ¿Te animas a elegir las tuyas y llevártelas antes de que vuelen las ofertas?

En las rebajas de Duracell en Amazon, encontramos pilas para todas las necesidades. Unas de las más valoradas (¡con más de 170.000 opiniones!) son las pilas alcalinas de botón de 1,5V que vienen en un paquete de 8 unidades y que ahora cuestan poco más de seis euros. Una de las mejores ofertas en alcalinas la encontramos en el pack de 36 unidades AA de 1,5 V que puede ser nuestro por menos de 22 euros, o las mismas unidades en AAA, por menos de 20 euros. Y si eres de los que apuestas por lo eco, en Duracell también tienen una opción para ti: las pilas recargables que están rebajadas en todas las versiones en Amazon, aunque el pack de 4 AA es el que mejor oferta tiene. De 14,95 euros a 7,25 gracias a la rebaja del 52%.

Además, podemos encontrar en oferta productos exclusivos, según la descripción, de Amazon como la Power Bank de Duracell o el pack de pilas de botón de 3V y tecnología baby secure.

Y aún más baratas con la compra recurrente

Además, si eliges este servicio que ofrece el gigante de las compras online, ¡aún te salen más baratas! Gracias a la compra recurrente te puedes ahorrar un 5% si las programas para una entrega más y hasta un 10% si decides hacerlo periódicamente hasta en tres ocasiones.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.