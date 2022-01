Del nuevo Fire Stick 4k Max a sus antecesores por 30 euros: estos son los mandos que hacen 'smart' tu televisión

Conseguir que nuestra televisión sea smart sin gastarnos una fortuna no solo es posible, también económico. Gracias a la familia Fire Stick de Amazon lo hemos podido comprobar y, por eso, no es de extrañar que cada vez sean menos los que no hayan caído rendidos ante los encantos de estos gadgets que, como cabe esperar, no cesan de incluir mejores. Así, en las últimas semanas hemos podido ver cómo su nuevo modelo, el 4K Max, acapara todas las atenciones gracias a sus prestaciones: bien sea por su compatibilidad con el streaming en Ultra HD 4K, HDR, HDR10+ y Dolby Atmos o porque es un 40% más potente que su antecesor. Aunque, todo sea dicho, también es más caro.

El nuevo mando smart del gigante de las compras online, dadas sus nuevas y llamativas características, también está sujeto a un precio mayor al que estamos acostumbrados. Lejos de los 20 euros que suelen rondar algunos de los más conocidos, este está, a día de hoy, por 65 euros; aunque, si tenemos en cuenta la inversión que haría falta para cambiar nuestra televisión por una smart, el precio está totalmente justificado. ¿Vas a seguir resistiéndote a la tentación?

El Fire Stick 4K Max. Amazon

Otras opciones a mejor precio

Aunque no tengan las prestaciones tan renovadas del modelo 4K Max, en Amazon encontramos otros modelos más económicos que nos permiten convertir nuestro televisor en smart y, con ello, acceder a todo un mundo de entretenimiento.

- Fire TV Stick Lite. El modelo más básico que, pese a su sencillez, ofrece todo lo que necesitamos: acceso a internet en la televisión para disfrutar de las plataformas de streaming. Es el más vendido de Amazon.

El Fire TV Stick Lite con mando por voz Alexa de Amazon. Amazon

- Fire TV Stick. Si eres de los que no soportas tener mil mandos en casa, este es tu dispositivo puesto que, además de acceso a internet, este modelo incluye los controles de la televisión, es decir, el volumen, el cambio de canal y el apagado o encendido.

El mando Fire TV Stick, de Amazon. Amazon

