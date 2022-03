Cómo lograr que las 'pods' de lavavajillas rebajadas de Finish nos salgan aún más baratas con este truco de Amazon

Por suerte para nosotros, la tecnología nos permite contar con aliados que nos hacen más fácil el día a día gracias a su capacidad de librarnos de ciertas tareas. Seguro que ahora tu vida no sería igual sin el robot aspirador que te permite tener un suelo de casa impecable sin que tú tengas que intervenir o puede que, incluso, hayas descubierto las bondades de la máquina autónoma que limpia los cristales por ti. Pero si hay un avance sin el que ya no podemos vivir ese es el lavavajillas, ese gran electrodoméstico que consigue una vajilla impecable sin que tengamos que esforzarnos ni en rascar la suciedad más incrustada.

Claro que, para ello, sí que tenemos que estar pendientes de realizarle un mantenimiento que alargue su vida útil o, lo que es lo mismo, contar con productos como sal, abrillantador y limpiadores que nos ayuden a conseguirlo. Y, por supuesto, para lograr los mejores resultados, necesitamos unas pastillas de lavavajillas de calidad. Y las de Finish son una apuesta segura. Están diseñadas para acabar incluso con la grasa y toda la suciedad. Y, lo mejor de todo, es que en Amazon podemos conseguirlas habitualmente con interesantes descuentos. Ahora puedes conseguir 110 pods por menos de 17 euros.

Pack ahorro 110 pastillas Finish Powerball All in 1 Max para el lavavajillas. Amazon

Aunque, gracias a la rebaja del 31%, unas de las pastillas de lavavajillas más valoradas de Amazon (¡más de 18.000 opiniones!), ahora te puedes ahorrar 7,59 euros en la compra de este básico del hogar, Amazon tiene un secreto para que aún te salgan a mejor de precio. ¿Conoces su servicio de compra recurrente?

Para esos artículos que nunca deben faltar en casa, ya sea papel higiénico o café, el gigante de las compras online cuenta con un servicio que programa tanto la compra como la entrega que, además, incluye siempre una rebaja. Si, por ejemplo en el caso de las pastillas, decides disfrutar de este servicio una sola vez, puedes tener un 10% extra, por lo que las pods de Finish te saldrían por 14,86 euros. Pero, si estás encantado con esta posibilidad, y programas en tu calendario más de tres entregas, se te aplicará un 15% y te saldrá solo por 14.

Si lo quieres probar (¡y disfrutar!), con la primera compra solo tienes que señalar la periodicidad con la que quieres recibir la entrega y la cantidad de unidades del producto que necesitas. Además, puedes cancelar este servicio cuando quieras, pues no tiene un mínimo de tiempo establecido. ¿Necesitas más motivos para darle una oportunidad a la compra recurrente de Amazon?

