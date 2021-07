Extremadura plantea "abrir un debate" sobre la utilización de mascarillas el próximo invierno

"Con la cifra de la pandemia nos hemos olvidado de que hay otros virus que también matan y que han matado y que, curiosamente, cuando ha aparecido la mascarilla durante estos dos años el año pasado cayó de manera notable y este año casi que han desaparecido todo lo que significan los trastornos respiratorios, las bronquitis de los niños, las bronquiolitis", ha asegurado.

De esta forma, ha planteado que el "ahorro en vidas, el ahorro en camas hospitalarias, el ahorro en camas de UCI y el ahorro en medicamentos" es de tal magnitud que "merece que se abra un debate", al tiempo que ha apuntado que no es una propuesta "apresurada" sino consecuencia de la realidad actual.

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en Mérida tras su participación esta jornada en la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado en Salamanca, que ha calificado como una reunión "muy positiva" en las formas y en el fondo.

UNAS 80.000 VACUNAS PARA EXTREMADURA

Sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el próximo mes de agosto se dispondrá de 3,4 millones de vacunas, de las Extremadura recibiría unas 80.000, las equivalentes a una vacunación de todo un tramo etario, Vara ha mostrado su satisfacción por este hecho.

De esta forma, ha considerado que con ellas se podrá tener la oportunidad de llegar al inicio del curso prácticamente con toda la población mayor de 12 años vacunada, uno de los principales objetivos, ha dicho, una vez que ya se ha superado en la región el 70 por ciento de la población vacunable con pauta completa.

CERTIFICADO COVID

Durante la Conferencia de Presidentes, también se ha producido un "debate interesante" sobre el Certificado Covid, según Fernández Vara, respecto al que el "sentir mayoritario" es esperar a que toda la población se haya podido vacunar para que de verdad dicho documento permita o no entrar en determinados espacios o hacer determinadas actividades.

De este modo, Vara ha considerado que, de no esperar a que la población se haya podido vacunar, el Certificado Covid es "clarísimamente discriminatorio", ya que quien no lo tenga no es porque no quiera sino porque no ha podido, además, ha apuntado, esta posición va en línea de lo que están estableciendo algunos tribunales.

También ha planteado Vara que se debería "despejar el horizonte de la vacunación" cuanto antes y una vez que se haya finalizado la pauta completa de toda la población que haya querido vacunarse, en referencia a la posibilidad o no de una tercera dosis.

El presidente autonómico extremeño también ha planteado la necesidad de "estabilizar" a los profesionales del ámbito sanitario, fundamentalmente de la Atención Primaria, ha dicho.

Así, se ha planteado la posibilidad de hacer una convocatoria especial para Médicos de Atención Primaria, Pediatría y enfermería de Atención Primaria, puesto que han quedado en el proceso MIR médicos que no han obtenido plaza y hay plazas sin cubrir.

De igual forma, Fernández Vara ha informado de que ha vuelto a plantear lo ya expuesto en el último Debate sobre el Estado de la Región, consistente en que pudiera ser posible el que el examen MIR no sea solo un examen que dé acceso a la especialidad sino también que pudiera dar acceso a la función pública.