Sánchez admite que la variante delta hace necesario vacunar a más del 70% para lograr inmunidad de grupo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revisado este jueves la meta que él mismo se puso para alcanzar la inmunidad de grupo contra el coronavirus. Según ha dicho durante una rueda de prensa de balance del curso político, la protección grupal contra la Covid ya no se sitúa en el 70% que el Ejecutivo prevé alcanzar a finales de agosto, sino más allá debido a la variante delta.

"Con la variante delta probablemente la inmunidad de grupo no será del 70%, sino superior", ha dicho Sánchez, dando así la razón a los numerosos expertos que desde hace semanas advierten de que no será suficiente inmunizar a este porcentaje de la población para que los que no lo estén se encuentren también protegidos por el virus.

El presidente no ha fijado el nuevo umbral en el que se conseguirá la inmunidad de grupo pero su previsión trastocará previsiblemente el último hito que él mismo se marcó en el proceso de vacunación a principios de abril.

Hitos de vacunación

Según dijo entonces, el 3 de mayo cinco millones de españoles tendrían pauta completa; en la primera semana de junio serían 10 millones, en la segunda semana de esa mes la cifra ascendería a 15 millones y en la semana del 19 de julio, a 25 millones. Todos estos hitos se han ido consiguiendo -el único objetivo que fracasó fue el de tener al 100% de mayores de 80 años con pauta completa a final de marzo- y ya solo queda el último, para alcanzar la inmunidad de grupo "a finales de agosto", lo que supone que 33 millones de españoles, el 70% de la población, esté totalmente inmunizado para entonces.

Según los datos de Sanidad de este miércoles, el 66% de la población tiene ya al menos una dosis -31,3 millones de personas- y el 55,7% -26,4 millones-, la pauta completa. Es decir, estamos a 14,3 puntos del umbral del 70% que ya no es válido, según Sánchez, y a 6,6 millones de personas.

Sánchez ha tenido un recuerdo irónico este jueves para quienes no creyeron que sería capaz de cumplir estos objetivos, pero al mismo tiempo ha modificado uno de ellos, desplazando la inmunidad de grupo más allá del 70% y, por tanto, previsiblemente más allá de finales de agosto, debido a la variante delta, más contagiosa que las anteriores, y que ya es la predominante en España.

Llegar a la meta

Esta revisión del umbral de la inmunidad de grupo por parte de Sánchez coincide, además, con un momento en el que algunas comunidades han empezado a alcanzarlo. Asturias -hoy con el 71,9% de la población totalmente vacunada- fue la primera y Galicia está a solo unas décimas de lograrlo, puesto que el 69,1% ya tiene pauta completa.

Por otra parte y a pesar de la revisión que ha hecho Sánchez este jueves, la Comunitat Valenciana -con el 58,7% con pauta completa- esgrimió este miércoles el umbral del 70% de la población vacunada para empezar a plantearse si empieza a exigir un certificado de vacunación para acceder a locales de ocio.