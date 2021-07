Oltra pide al Gobierno que presente el borrador de la nueva financiación autonómica para "dar el pistoletazo de salida"

"No estoy hablando de tener en ese momento el nuevo sistema, pero sí un borrador para que, a partir de ahí, comience el camino hacia un sistema nuevo y constitucional. Si no empezamos el proceso, no lo acabaremos nunca".

Así lo ha aseverado la también líder de Compromís a preguntas de los medios tras participar en un acto del voluntariado de aves huérfanas en el Saler (Valencia).

Mónica Oltra ha recalcado que "no puede haber una guerra entre territorios, sino un sistema justo para todos los territorios". "Que la Comunitat Valenciana sea la comunidad más injustamente tratada y no reciba, junto a otras CCAA como Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha, una financiación constitucional no se puede alargar más".

En su opinión, ese nuevo sistema pasa por que "la Administración ceda más fondos a las comunidades autónomas, que al fin y al cabo somos las que proveemos los servicios de sanidad, educación, sociales, medioambientales y todas las políticas que tienen impacto directo en la vida de la gente".

Por tanto, tiene que haber "más dinero y repartirse más equitativamente porque no puede ser que haya CCAA con una financiación per capita 500 o 600 euros por encima de la de la Comunitat Valenciana". "Porque eso quiere decir que vivir en la Comunitat Valenciana supone tener menos oportunidades que en otra partes de España", ha concluido.