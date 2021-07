Kate Beckinsale se reúne con su hija por primera vez en dos años

La actriz Kate Beckinsale llevaba dos años sin ver a su hija, Lily Mo Sheen, según reveló ella misma, por culpa de la pandemia de coronavirus.

La actriz reveló hace días en el programa Live with Kelly and Ryan que finalmente tendría la oportunidad de reunirse con Lily después de viajar a Nueva York para promocionar su nueva película Jolt.

"No he visto a mi hija en dos años, por culpa de todo", aseguró la actriz en su entrevista televisiva. "Además, fui a trabajar a Canadá y ella no pudo venir a verme. Dos años sin ver a su hijo es la cosa más absurda que te puedes imaginar".

"Gracias a Dios por FaceTime y todo eso, pero las dos estamos entrando en pánico porque nos veremos muy viejas", bromeaba.

Y es que aunque Lily tiene 22 años, Kate Beckinsale aseguró que ella la veía como si tuviera ocho años.

La actriz está muy orgullosa de su hija, que ha comenzado su propia carrera como intérprete. "Hizo su primera película el año pasado, interpreta a la hija de Nicolas Cage", reveló Kate Beckinsale. "Ella está en marcha. Da bastante miedo. Le dije, 'Sé médico', y luego sucedió esto".

Finalmente, ambas, madre e hija fueron vistas juntas en el aeropuerto JFK de Nueva York, donde se reunieron para más tarde irse juntas del lugar.