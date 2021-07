¿Qué pasará en 'La última tentación'? Las pistas que podrían revelar el destino de las cinco parejas participantes

Otoño será una cita clave para los espectadores de Telecinco. No solo por el regreso del documental de Rocío Carrasco, sino por la cantidad de realities que van a estrenar, entre ellos, la cuarta edición de La isla de las tentaciones.

En esta ocasión, La última tentación no será una temporada al uso con parejas más o menos anónimas, sino que los participantes serán antiguos rostros del programa. Por ello, se hace aún más complicado que puedan mantener en secreto el destino que han tenido sus relaciones, pues son muchos los seguidores que tienen que los observan al dedillo.

Fani y Christofer, Lester y Patri, Lucía e Isaac, Andrea y su novio Roberto y Mayka y su pareja Alejandro serán las cinco parejas que protagonizarán esta edición y se enfrentarán a las tentaciones que suponen antiguos conocidos como Gonzalo Montoya, Óscar, Manuel, Jesús o Marina.

Una vez grabada la temporada en República Dominicana y con todos ya de vuelta en España, es posible que a algunos de ellos se les haya escapado alguna pista sobre el destino que han seguido sus relaciones.

Sobre la pareja más mítica del reality, Fani y Christofer, se desconoce si siguen juntos, pero lo que sí se rumorea es que la madrileña podría haber caído en la tentación de Julián, soltero de la primera edición que ya mostró interés por ella en su día. Sin embargo, sus redes sociales solo revelan que tanto Fani como Christofer se siguen mutuamente en Instagram, por lo que su relación podría no estar tan mal como se cree.

Del mismo modo, Lester y Patri no se han dado unfollow y, de hecho, en un vídeo reciente que ha subido uno de sus amigos a sus stories se los puede ver sentados en la misma mesa, aunque lo han intentado ocultar.

Andrea y Roberto también continúan en contacto por Instagram, al igual que Mayka y Alejandro, quienes se siguen mutuamente en redes. Quien sí que se ha dado unfollow han sido Lucía e Isaac. ¿Podría esto confirmar su ruptura? Lo cierto es que hay que recordar que ella tuvo como tentación a su ex, Manuel, y él a la suya, Marina, y a Bela, una tentadora con la que tuvo algo fuera.

Lo cierto es que la gaditana ha mantenido silencio sobre su paso por el reality en su último vídeo de Mtmad, pero sí confesó que no pasaba por su mejor momento, especialmente por los comentarios de los haters: "No sé si estoy al lado de las personas que debo estar o no, porque no tengo capacidad de decidir por mí misma porque estoy todo el tiempo recibiendo mensajes de 'eres tonta, te lo están haciendo otra vez...'.