Los dos acusados por el incendio de Horta de Sant Joan en el que murieron 5 bomberos aceptan cuatro años de cárcel 

Los acusados por el incendio de Horta de Sant Joan (Tarragona) de 2009 no irán a juicio. Cuando se cumplen 12 años del fuego en el que murieron cinco Bomberos GRAF Lleida y uno resultó herido grave, las partes, la Fiscalía de Tarragona, la Generalitat como acusación particular y los acusados, han llegado a un acuerdo de conformidad y los pirómanos han aceptado penas 4 años y un día de cárcel, uno, y de 3 años, 9 meses y un día de internamiento el otro, como han confirmado fuentes del ministerio fiscal.

Se les condena por los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones y también el del incendio forestal. Se mantienen, por otra parte, las indemnizaciones que se les reclamaban en el escrito de conclusiones y que se elevan a cerca de 9 millones de euros.