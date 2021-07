Agresión de un viajero a dos vigilantes de Renfe: el sindicato asegura que es "el pan de cada día" y reclama un protocolo

Este domingo, alrededor de las 19.40 horas, un pasajero agredió violentamente a dos vigilantes de seguridad que le pidieron que se bajara del convoy al no llevar billete, instados por un interventor de Renfe. Los hechos sucedieron cuando se encontraban en la estación de Mollet Santa Rosa, de la línea R3 de Rodalies de Barcelona. Según ADN Sindical, el Sindicato de Seguridad Privada en Cataluña, esto es "el pan de cada día", y aseguran que llegan años reclamando a las administraciones un protocolo para prevenir este tipo de incidentes.

“No es un caso aislado. Es el pan de cada día aquí en Barcelona”, asegura Sergio Sánchez, asesor de ADN Sindical, en declaraciones a 20 Minutos. “Hemos solicitado a las administraciones públicas que se tomen medidas para que no vuelva a pasar y hacer protocolos de seguridad actualizados; porque llevamos años en que cada vez la gente es más agresiva y hay que prevenir”, explica, y añade: “Estos accidentes afectan a vigilantes, interventores y también a los pasajeros, que sufren el paro de los trenes y que también pueden ser agredidos”.

Desde ADN Sindical denuncian que ninguna administración se ha reunido todavía con ellos para buscar soluciones: "A día de hoy ni el Departamento de Seguridad de Renfe ni de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) quieren reunirse con nosotros. También llevamos cuatro años solicitando al Departamento de Interior de la Generalitat reunirnos con el Consell de Seguretat Privada para convocar una mesa de trabajo”, asevera.

Ante la presunta pasividad de estos actores, el asesor de ADN Sindical cuenta que ha acudido este miércoles por la mañana a la Comisaría de la Policía Nacional de calle Balmes, donde le han comentado que “intentarán hablar con el Departament”, en sus palabras.

Advierten de un "incremento de la violencia"

En cuanto al "incremento de la violencia" en viajeros del que advierte ADN Sindical, Sánchez lo atribuye a que “cada vez la gente consume más drogas, y tiene menos respeto a la autoridad. Además, también hemos visto que hay chavales que provocan las agresiones para grabarse y subirlo a las redes, o para impresionar a alguna chica. Esta es la realidad”, asegura Sánchez.

En el caso concreto del viajero que agredió a los dos vigilantes el domingo, Sánchez ha asegurado que "esta persona no es la primera vez que agrede a personal de seguridad privada de Rodalies”. No obstante, esta es una información que no han confirmado ni desmentido desde Mossos d'Esquadra, al ser preguntados por este diario.

El viajero que agredió a dos vigilantes de Renfe en Mollet esperó en las vías del tren a que llegasen los Mossos d'Esquadra. ADN Sindical - Cedida

Ninguna de las partes ha denunciado

ADN Sindical ha informado a este diario que los vigilantes agredidos "presentan contusiones" y que fueron atendidos en su mutua para tener el parte de lesiones, y así presentar la denuncia contra el agresor. En un principio, aseguran que ambos tienen intención de presentar una denuncia contra el joven, que fue identificado por los Mossos d’Esquadra.

De hecho, el agresor esperó sentado en las vías del tren, impidiendo así que el convoy avanzara, después de que los vigilantes lo echaran del vagón. No ocurrió ningún otro incidente cuando llegaron los Mossos d'Esquadra. De hecho, el agresor habría colaborado con los agentes y mostrado intención de denunciar a los vigilantes por los golpes de porra que le propinaron, según ha podido saber 20 Minutos.

Igualmente, a pesar de la supuesta intención de denunciar por ambas partes, fuentes de Mossos d'Esquadra han informado de que nadie ha presentado ninguna denuncia por el momento.