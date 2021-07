Once titulados en desempleo inscritos en el SEF podrán cursar gratis un máster en ENAE

NOTICIA

Once titulados en situación de desempleo podrán cursar gratuitamente un máster en la Escuela de Negocios ENAE con una de las once becas que la Fundación Universidad Empresa ofrece a personas inscritas en el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF). Hay una beca por cada uno de los once másteres que la entidad oferta a titulados universitarios y profesionales de la dirección, con un coste que oscila entre los 6.000 y los 12.000 euros.