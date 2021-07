Cvirus.- De la Torre pide recuperar "la prevención de hace meses" y "claramente" el uso de la mascarilla

"En espacios cerrados, siempre; en espacios abiertos, si hay aglomeración, también con mascarilla; y evitar aglomeraciones, respetar la distancia social, no estar a menos de metro y medio", ha sostenido De la Torre en su mensaje dominical en redes sociales, recogido por Europa Press.

Ha admitido que se está produciendo una "mayor necesidad de hospitalizar y un incremento en las UCI", con unos datos, trasladados por el delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista, de que entre los ingresados en estas UCI hay jóvenes: "Hay jóvenes de veintipocos y treinta y pocos; impacta, preocupa ver esas noticias", ha subrayado el alcalde.

Por todo ello ha pedido recuperar ese cuidado y prevención de hace meses y no olvidar la mascarilla, siempre llevarla en espacios cerrados y en abiertos si no hay aglomeraciones. También ha recordado que a los no vacunados la COVID-19 "les ataca, les afecta más o menos gravemente pero algunos sufren las consecuencias claramente".

A juicio del alcalde de Málaga, mientras la vacunación llega a toda la población "hemos de esforzarnos". "Los datos así lo demuestran, 496 contagios el viernes en la ciudad; 432 el jueves; 1.438 contagios en toda provincia este sábado, con 24 hospitalizados y siete en UCI".

En este punto, De la Torre ha insistido en una propuesta ya realizada para frenar el ritmo de contagio entre los más jóvenes, como la realización de test de antígenos en sus lugares favoritos de ocio.

"Pueden ser una fórmula preventiva a practicar en espacios cerrados de ocio nocturno, incluso en encuentros de jóvenes y de personas que les venga bien saber que están libres del virus con test o PCR negativo", ha señalado, al tiempo que ha trasladado "mucho ánimo y esfuerzo" para acabar con la COVID-19.