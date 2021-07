Una joven niega haber sido prostituida a los 15 años por su padre, para el que la Fiscalía pide 10 años de cárcel

Son cerca de las 12 del mediodía del martes 14 de julio. El juez pregunta a Estefani, de 19 años, si ha ejercido alguna vez la prostitución. Ella lo niega. "No ejercí", dice, pese a que la Fiscalía acusa a su padre, José Ismael, de haberla inducido a practicar sexo por dinero junto con la que entonces era su madrastra, Melania. Los hechos habrían ocurrido hace cuatro años, cuando Estefani tenía 15. Este es el ecuador de un proceso que con la no confesión de la víctima se ha quedado descafeinado y visto para sentencia, aunque la Fiscalía ha mantenido su petición de cárcel para los dos acusados: diez años de prisión para él y otros nueve para la madrastra por los delitos de prostitución y explotación sexual.

La vista se ha celebrado este miércoles en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid. Los tres se han sentado ante el tribunal, espectador de varios relatos que se han cruzado entre sí y en los que no han faltado los sollozos y los lamentos. Eso sí, Estefani ha desligado a su padre de todas las acusaciones, pese a los intentos de la representante del Ministerio Público por implicarle. Según el relato de Fiscalía, la pareja acordó anunciar en una página web de contactos sexuales fotos de las dos mujeres –madrastra e hija– en las que ofrecían sus servicios a cambio de dinero.

La idea era que Melania y Estefani ejercieran la prostitución en una habitación alquilada en Torrejón de Ardoz, mientras José Ismael supervisaba los trabajos en un parque cercano a la habitación. Estefani, sin embargo, ha dicho que solo se prostituyó Melania y que "recibía muy pocos clientes al día". Ella, en todo caso, esperaba en el baño o en el salón. "Solo una vez me tocó meterme debajo de la cama, pero me puse música", ha recordado.

Al ser preguntada por el papel de su padre, al que no veía -o eso ha dicho él- desde hace cuatro años, ha querido restarle importancia. "Todas las gestiones para la búsqueda de piso las hizo Melania", ha insistido. Además, ha justificado que no le contara nada a él pese a tener tan solo 15 años por supuestas amenazas de la pareja de su progenitor, a la que también ha acusado de tener problemas de drogadicción. Es más, la Policía inició la investigación tras una intoxicación que sufrió ella al ser engañada por un cliente que le suministró una sustancia para dejarla inconsciente diciéndole que era cocaína.

Captura de la página web de contactos donde se anunciaba una de las acusadas. Captura

Antes que ella ha declarado José Ismael, que también ha cargado todas las culpas sobre la que fuera su pareja. Es más, en su alegato final ha dicho que su error fue "confiar" en ella. "Nunca me dijo nada [sobre el asunto de la prostitución]. Si me lo llega a decir, la cojo y nos vamos. La traje de El Salvador [de donde son ambos originarios] para evitar situaciones así", ha continuado. Sobre por qué él durmió supuestamente en la calle en la semana y media en la que la Fiscalía fija los hechos, ha asegurado que no tenía dinero y porque "alquilar un piso para tres era muy complicado". La relación sentimental apenas alcanzaba los cinco meses.

Por su parte, Melania ha reconocido haber ejercido la prostitución, pero ha desvinculado a la menor. También ha negado haber sido la artífice de subir los anuncios a la web de contactos, aunque su teléfono estaba registrado en la cuenta -también otro del que no se sabe la propiedad-. "He venido a contar la verdad", ha relatado ante el tribunal, antes de explicar que si se acostó con hombres por dinero fue porque estaban "sin un duro", a lo que se sumaba la "responsabilidad" de tener que cuidar de una menor que no era suya. "A la niña la mantuve al margen. No decidí llevarme a la niña y cuando un cliente me preguntó por ella, siempre lo negué", ha añadido.

Con estas declaraciones, todas las partes -también los dueños del piso que les alquilaron la habitación por 150 euros semanales, supuestamente a sabiendas de que iban a ejercer la prostitución y para los que piden cinco años de prisión- han pedido la absolución de cada defendido. Mientras, la Fiscalía poco había cambiado a las 2 de la tarde el argumento con el que se presentó ante el juez a las 10 de la mañana. "Hay indicios para presumir lógica y racionalmente que la menor se prostituyó", según ha expresado en su alegato final la fiscal. Además, en caso de que no se pueda demostrar que llegó a ejercer la prostitución, el Ministerio Público ha señalado que, por la edad de la joven entonces, "bastaba con una mera inducción".

Asimismo, ha recalcado las contradicciones en las que las tres partes principales han incurrido a lo largo de la vista de este martes en contraposición con la versión que dieron ante la Policía al comienzo de la investigación. Con todo, la última palabra la tendrá el juez, que dará a conocer la sentencia en aproximadamente diez días.