Jácome no recurrirá el auto en el que la jueza ve indicios de malversación en los fondos de Democracia Ourensana

En la pasada jornada el juzgado rectificaba la decisión tomada en enero y volvía a abrir la investigación sobre la gestión de los fondos de la formación de la que es líder Pérez Jacome con el argumento de que "hay indicios razonables de malversación".

El alcalde trasladaba, a través de sus redes sociales, que "no le había dado importancia" a la denuncia, "no se la había dado el archivo" y "tampoco se la daba ahora" porque "no hay base" y porque "todo se basa en testimonios vagos de quienes fueron expulsados del entorno de DO y solo guardan rencor y frustración".

Así, Jácome aseguraba que prestaría su "total colaboración" para que "no quede sombra de duda". Unas palabras que ha ratificado este miércoles reafirmando su "absoluta tranquilidad" ante la reapertura de la investigación y reiterando que prestará total colaboración con la justicia para que se desarrolle la investigación.

"NINGÚN REPARO" EN QUE SE SIGA INVESTIGANDO

De este modo, a pesar de que contra el auto judicial cabe interponer un recurso de apelación, el regidor municipal ha manifestado que no recurrirá ya que no tiene "ningún reparo" en que se continúe investigando "en cualquier vertiente".

"Cuanta más luz, más claro quedará que no había irregularidades en la gestión y que todo fue una denuncia sin base de personas expulsadas de Democracia Ourensana", ha sentenciado.

Además, ha afirmado que seguirá sin personarse en la causa porque confía en la justicia y en "que indague lo que considere".