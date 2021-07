"Los permisos de paternidad y maternidad deben ser con carácter general hasta los seis meses", y el Ministerio de Derechos Sociales negociará con el PSOE para incluir esta ampliación en la ley de diversidad familiar que está preparando. Así lo anunció este miércoles la ministra del ramo, Ione Belarra, en un acto organizado para presentar el primer esbozo de una norma que comenzará a tramitarse el año que viene y que Unidas Podemos quiere que, además de esta posible ampliación de los permisos, incluya la puesta en marcha de una prestación "universal" por hijo a cargo.

No es la primera vez que la parte morada del Gobierno apuesta por elevar a seis meses -actualmente es de cuatro- la duración de los permisos de maternidad y paternidad. Lo hizo la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado mes de febrero en una entrevista, aunque tuvo que reconocer que esa medida no forma "parte del acuerdo de Gobierno" y era solo su "opinión". Pero el anuncio de Belarra de este miércoles va más allá, porque supone fijar un objetivo concreto: que esa ampliación de las bajas esté en la ley de diversidad familiar. Y para ello se negociará con el PSOE, confirman fuentes de Derechos Sociales.

"Soy consciente de lo enormemente complicado que es para muchas familias conciliar la crianza con el trabajo, especialmente en los primeros años de vida", y también de "lo difícil que es para muchas madres dejar con otras personas a bebés de cuatro meses para incorporarse a sus puestos de trabajo", señaló Belarra durante el acto, al que también asistió Montero como espectadora. Los actuales permisos, alertó la ministra, provocan "dificultades" para criar a los bebés. Y, entre ellas, pueden incluso perjudicar la salud de los niños, ya que imposibilitan "mantener la lactancia que la OMS recomienda como exclusiva hasta los seis meses", recordó.

Por otra parte, además, Belarra ofreció algunos detalles de la "prestación por crianza" que ya anunció que intentará poner en marcha el mes pasado en el Congreso, donde también confirmó que la ley de diversidad familiar reconocerá a las familias monoparentales que tengan dos hijos como familias numerosas, con las ventajas económicas que eso conlleva. Esta nueva prestación, explicó la ministra, debe permitir a las familias "criar a sus hijos e hijas con dignidad, garantizando mejores condiciones materiales de vida", y ha de ser "universal" porque es, sostuvo, "la única forma de atajar realmente los altos índices de pobreza infantil en nuestro país".

"Nuestra intención es que esta prestación no dependa, a diferencia de las existentes, de cuestiones como la cotización a la Seguridad Social, y pensamos que debe ser compatible con otras prestaciones", explicó la ministra. Y es que, señaló Belarra, estas medidas van destinadas a paliar un problema de fondo: que "las familias y, especialmente, las mujeres de nuestro país, no tienen más hijos porque no pueden" por "motivos económicos" o porque "no tienen una casa adecuada o un trabajo estable". "Esta ley va a la raíz del problema, a proteger las condiciones materiales de vida de las familias y que sea un poquito más fácil criar", se enorgulleció.