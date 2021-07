Pérez Calvo dice que "Ciudadanos afronta el nuevo curso político centrado en trabajar por Teruel"

"Teruel tiene muchos problemas pendientes, pero las soluciones mágicas no existen. Pido más humildad y reflexión a los líderes de PSOE y PP que vienen a prometer remedios mágicos, pues ellos han gobernado y nunca han hecho nada por la provincia porque han preferido favorecer a los nacionalistas", ha señalado Pérez Calvo en la reunión que ha mantenido esta tarde en Teruel con los cargos más relevantes de la provincia.

El coordinador ha subrayado que Ciudadanos "defiende la igualdad entre personas más allá de cuestiones territoriales", por lo que ha considerado "imprescindible" que un turolense tenga los mismos derechos que un madrileño o un valenciano.

Pérez Calvo ha explicado que el objetivo de este encuentro es "trazar las líneas del nuevo curso político" en Teruel y seguir fortaleciendo la alternativa liberal que representa Ciudadanos "con medidas creativas y sensatas".

"Tenemos que trabajar para reformar el Estatuto de Autonomía, blindar la representación mínima de las tres provincias y seguir apretando al Gobierno para que aporte verdaderas soluciones a Andorra, pues ha pasado un año del cierre de la térmica y no hay transición por ninguna parte", ha manifestado el coordinador de Cs Aragón.

FERROCARRIL

En cuanto a la polémica del ferrocarril, Pérez Calvo ha apostado por buscar soluciones "realistas" y trazar un plan de transporte a medio y largo plazo que verdaderamente dé respuesta a las necesidades de la provincia.

Asimismo, ha recordado que Teruel sufre las consecuencias de "una financiación injusta": "Prestar un servicio en Teruel no tiene el mismo coste que hacerlo en Madrid, y la Ley debe tener en cuenta estas vicisitudes".

Por todo ello, Pérez Calvo ha subrayado la necesidad de trabajar ya en estos asuntos y no esperar a la campaña electoral. "Tenemos que aportar ideas creativas y novedosas. No queremos que Teruel tenga privilegios, pero no podemos permitir que siga siendo menos que los demás", ha indicado.