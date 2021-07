¿A qué se enfrenta Naim Darrechi? Con la ley del 'sí es sí' podría ser condenado hasta a doce años de cárcel

Naim Darrechi contó en una entrevista que engaña a mujeres para no usar preservativo durante las relaciones sexuales y la respuesta de Igualdad no se hizo esperar. Ya este lunes la ministra Irene Montero anunció que llevaría el caso ante la Fiscalía. En un video en el que conversa con otro youtuber, Darrechi explica que no le gusta usar preservativo y no lo hace. Al ser preguntado por la reacción de las chicas cuando sucede esta situación él cuenta que les dice que es estéril. "Le digo, tranquila, me he operado para no tener hijos", cuenta el tiktoker durante la charla. Posteriormente, y tras recibir muchísimas críticas, el joven se retractó y dijo que "estaba mintiendo". ¿Qué le puede suceder?

"Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual", sostuvo Montero. Y así es: cuando se apruebe, previsiblemente, la ley del sí es sí la distinción entre abuso y agresión sexual desparecerá, y solo quedará la primera segunda, con la que las penas oscilan entre uno y doce años de prisión.

En la actualidad si hay violencia o intimidación se considera agresión. Si no hay violencia o intimidación, sería un abuso y cualquier acto que no cuente con el consentimiento de la otra parte es constitutivo de delito. La agresión sexual es un atentado contra la libertad sexual mediante el uso de violencia o intimidación sobre el sujeto pasivo. Está regulado por el artículo 178 del Código Penal, y penado con prisión de uno a cinco años. El tipo agravado puede llevar hasta a los doce años de prisión, porque incluye el componente carnal, que sí estaría presente en el caso de Darrechi porque incluye, estrictamente hablando, "introducción de miembros corporales".

En ese contexto, la ministra de Igualdad ha enviado una carta a la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, para poner en su conocimiento las manifestaciones de este cantante e "influencer" mallorquín, que cuenta con 26 millones de seguidores en Tiktok, en su mayoría chicas muy jóvenes.

En el escrito, Montero muestra su preocupación por "el hecho de que se esté promoviendo entre la juventud la práctica denominada 'stealthing', consistente en quitarse el preservativo durante una relación sexual sin consentimiento de la mujer, que en España ya ha sido objeto de algunas sentencias condenatorias de Audiencias Provinciales".

También por la práctica de abusos sexuales mediante engaño a menores de 16 años y posibles delitos de lesiones por contagio de enfermedades de transmisión sexual. Montero ha explicado a Peramato que se pone en contacto con ella para someter a su consideración el iniciar una investigación sobre la veracidad de tales afirmaciones, en su caso la identificación de posibles víctimas, fundamentalmente menores de edad, y la adopción de medidas.