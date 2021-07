La ministra de Igualdad, Irene Montero, indicó este lunes que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las declaraciones en las que el tiktoker Naim Darrechi sostenía que mentía a sus parejas sexuales para no utilizar preservativo.

Darrechi, en una entrevista con el youtuber Mostopapi, aseguraba que no utiliza preservativo porque "le cuesta mucho" y que les dice a sus parejas que es estéril y que se ha operado para no tener hijos con el objetivo de tener sexo sin precauciones.

Precisamente contra ambos, Naim y Mostopapi, arremetió también el famoso creador de contenidos Ibai Llanos. Uno, por decir la barbaridad que dijo; el otro, por permitirlo en su canal.

"La liada es que se ríe y lo sube", en referencia a Mostopapi. "¿Cómo puede estar eso subido con lo que dice? ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo has permitido esto? Evidentemente tú no controlas lo que una persona dice, pero, cuando ves que dice eso, dejas de subir el vídeo. Dices: 'no quiero colaborar contigo, qué cojones estás diciendo'. Hay cosas que con las que hacer bromas es una cagada", indica acertadamente el famoso creador de contenido en un vídeo que se está viralizando en las redes sociales, siendo muy aplaudido por sus usuarios.

Ibai hablando del video de Mostopapi y esq no puede tener más razón pic.twitter.com/jxLY2VWOfY — ʝυαимα (@juanma06_) July 12, 2021

Sobre Mostopapi, asegura que le dijo que lo tenía que borrar y le aconsejó dejar de hacer ese tipo de contenidos. "Efectivamente, lo borró".

Otro creador de contenido, Alexby, también ha sido muy crítico con los protagonistas de la última polémica en redes.